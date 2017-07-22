بدا الاحباط ظاهرا وجليا على وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية, من خطاب آل ثاني, بعدما كان يتمنى أن يخرج بخطاب يقول فيه “سمعا وطاعة” لكم يا .

 

وفي تغريدة وحيدة ويتيمة أطل فيها قرقاش على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدتها “وطن”, قال فيها ” تمنيت أن يكون خطاب الشيخ تميم مبادرة مراجعة ودعوة تواصل، المواقف باتت معروفة وتكرارها يعمّق الأزمة، الحوار ضروري ومطلوب ولكن عموده المراجعة “!!

 

ورحبت العربية المتحدة أمس الجمعة بقرار قطر تعديل قوانينها لمكافحة الإرهاب في واحد من أول البوادر الإيجابية من جانب وثلاث دول عربية أخرى منذ أن فرضت عقوبات على الشهر الماضي.

 

وفي خطوة للتصدي لاتهامات والإمارات ومصر والبحرين لقطر بدعم الإرهاب وضعت الدوحة التي تنفي هذه الاتهامات قواعد لتعريف الإرهاب وتجميد التمويل له.

 

كما وضعت قوائم وطنية للإرهاب وحددت قواعد إدراج الأفراد والجماعات على تلك القوائم.

 

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