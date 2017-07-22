بدا الاحباط ظاهرا وجليا على أنور قرقاش وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية, من خطاب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, بعدما كان يتمنى أن يخرج بخطاب يقول فيه “سمعا وطاعة” لكم يا دول الحصار.

وفي تغريدة وحيدة ويتيمة أطل فيها قرقاش على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدتها “وطن”, قال فيها ” تمنيت أن يكون خطاب الشيخ تميم مبادرة مراجعة ودعوة تواصل، المواقف باتت معروفة وتكرارها يعمّق الأزمة، الحوار ضروري ومطلوب ولكن عموده المراجعة “!!

تمنيت أن يكون خطاب الشيخ تميم مبادرة مراجعة ودعوة تواصل،المواقف باتت معروفة وتكرارها يعمّق الأزمة،الحوار ضروري ومطلوب ولكن عموده المراجعة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 22, 2017

ورحبت الإمارات العربية المتحدة أمس الجمعة بقرار قطر تعديل قوانينها لمكافحة الإرهاب في واحد من أول البوادر الإيجابية من جانب الإمارات وثلاث دول عربية أخرى منذ أن فرضت عقوبات على الدوحة الشهر الماضي.

وفي خطوة للتصدي لاتهامات السعودية والإمارات ومصر والبحرين لقطر بدعم الإرهاب وضعت الدوحة التي تنفي هذه الاتهامات قواعد لتعريف الإرهاب وتجميد التمويل له.

كما وضعت قوائم وطنية للإرهاب وحددت قواعد إدراج الأفراد والجماعات على تلك القوائم.

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