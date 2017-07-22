قال التلفزيون الاسرائيلي ان الجنود سيبدأون الليلة بعرض بديل عن التي وضعت على مداخل الاقصى عقب العملية التي جرت في ساحات وادت الى مقتل جنديين اسرائيليين واستشهاد ثلاثة فلسطينيين.

 

وأضاف التلفزيون الاسرائيلي ان الجنود سيبدأون باستخدام الة الفحص اليدوي في التفتيش للدخول الى الاقصى.

 

وفجرت البوابات الالكترونية هبة جماهيرية غاضبة ضد ممارسات في مدينة وخاصة المسجد الاقصى, الامر الذي أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وعشرات الاصابات في جمعة الغضب التي شهدتها المدينة المقدسة أمس الجمعة.

 

ومازال مئات المصلين يرابطون أمام بوابات الأقصى, رافضين سياسة الأمر الواقع الذي يحاول المحتل الاسرائيلي فرضها على أهالي القدس.

 

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