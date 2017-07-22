قال التلفزيون الاسرائيلي ان الجنود سيبدأون الليلة بعرض بديل عن البوابات الالكترونية التي وضعت على مداخل الاقصى عقب العملية التي جرت في ساحات المسجد الاقصى وادت الى مقتل جنديين اسرائيليين واستشهاد ثلاثة فلسطينيين.

وأضاف التلفزيون الاسرائيلي ان الجنود سيبدأون باستخدام الة الفحص اليدوي في التفتيش للدخول الى الاقصى.

وفجرت البوابات الالكترونية هبة جماهيرية غاضبة ضد ممارسات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس وخاصة المسجد الاقصى, الامر الذي أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وعشرات الاصابات في جمعة الغضب التي شهدتها المدينة المقدسة أمس الجمعة.

ومازال مئات المصلين يرابطون أمام بوابات الأقصى, رافضين سياسة الأمر الواقع الذي يحاول المحتل الاسرائيلي فرضها على أهالي القدس.

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