شدد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، السبت، في كلمة ألقاها خلال مراسم تشدين قاعدة “محمد نجيب” العسكرية، على أن لا أحد يستطيع “النيل من مصر ولا من أشقائها”، محذراً من حاول التدخل في شؤونها، ومشيراً إلى حجم الشعب المصري مقارنة بعدد سكان “بعض الدول”.
وشكر الرئيس الشعب المصري الذي “قدم أبناءه” لـ”تبقى مصر وتظل واقفة قدام الإرهاب والتطرف ومحاولات إسقاط الدولة المصرية.” وأضاف: “الحفاظ على شعب قوامه 100 مليون أمر ليس باليسير، ولازم تكونوا عارفين إن هما دايماً بيحاولوا ينالوا من معنوياتكم.. وأنا الحقيقة حرصت أن نكون موجودين هنا النهاردة علشان أقولهم أبدًا لن تستطيعوا النيل من مصر ولا من أشقائنا في المنطقة.”
وتابع: “لما إحنا بنقول من فضلكم لا تتدخلوا في أمورنا أو لا تتدخلوا في شؤوننا.. يعني ده أمر شرعي، أمر محمود ألا نتدخل في شؤون بعضنا البعض، كل دولة رغم إن إحنا بيجمعنا منطقة وثقافة واحدة وأصولنا وديانتنا واحدة، ولكن كلنا لنا خصوصياتنا، يعني انتو عايزين تتدخلوا في مصر؟ ده مصر فيها 100 مليون بيفطروا ويتغدوا ويتعشوا في يوم.. بأكل سنة من بعض الشعوب. ده إحنا لما بنعمل مشروع إسكان، بنعمل مليون شقة في سنتين أو ثلاثة، ولا مؤاخذة لبعض البلدان ده يبقى عدد سكانها كله.” وفي تلك اللحظة، انتقلت كاميرا تلفزيون مصر الرسمي إلى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، الذي ظهر مبتسماً. !!!
وتابع: “عايز تتدخل في مصر؟ طب ليه؟ تقدر انت على مصروف مصر؟ تقدر تصرف 100 مليار سنوياً على مصر؟ ما تقدرش. فخليك في حالك أحسن وخليك في بلدك أحسن. هنا دي دولة، لن تسمح أبداً ولا شعبها حيسمح أبداً أن أحد يتدخل في شؤونها. محدش حيقدر يتدخل في شؤونها.”
وشدد الرئيس المصري: “محدش هيقدر يتدخل في شؤونا، الشعب المصري هو سند مصر وهو سند أمته العربية في الحق والسلام والبناء والتعمير لا في الهدم ولا في القتل ولا التخريب ولا التآمر”.
وأضاف: “الشعب المصري هو سند مصر وهو سند أمته العربية في الحق والسلام والبناء والتعمير.. لا في الهدم ولا في القتل ولا التخريب ولا التآمر.”
وقال السيسي: “وأرجو أن نتوقف كثيراً أمام كل كلمة أنا قولها.. العالم كله بيتفرج علينا وبيشوف إيه اللي بيحصل، بتُنفق المليارات لتدمير الدول ومصر، والله إحنا هنتحاسب حساب عسير جدًا أمام الله يوم القيامة.”
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4 تعليقات علي “السيسي في خطاب “مسخرة” يتفاخر: مئة مليون مصري يأكلون في يوم ما تأكله شعوب بسنة.. وابن زايد يبتسم”
سبحان الله وبحمده۔۔۔أخيرا قصد شرار الخلق وفاسقو العرب، أتباع ترامب وصبيانه، أصدقاء نتنياهو وحلفاؤه۔۔۔قصدوا مكانهم اللائق بهم (الحمَّام)۔۔۔المراحيض أنسب مكان لاجتماع الأنجاس
ما نسمحش لحد يتدخل في شؤون مصر قال. ده انتو طول تاريخكم و انتو مفتوحين لكل واحد يستعمركو و يحكمكو ده حتى المماليك حمكموكو يا شعب متخلف و سبع الاف سنة من تاريخه شاهد على تخلفه و عبوديته. كاتكو نيلة
السيسى: تقدر انت على مصروف مصر؟
تميم: لأ
السيسي: ولا أنا
هههههههههههههههههههههههههه
السيسي مسخرة..!!!
لا يتدخلون؟!، ولا يسمحون بالتدخل؟!،أنت في ليبيا بتعمل إيه؟!،أنت في حلايب السودانية بتصنع إيه؟!،أنت في سوريا داعما بشار ليه؟!،أنت في بحر الحديدة باليمن سابحا خائضا ليه؟!،أنت تحاصر غزة لأن شعب غزة اختار حماس فأنت عايز إيه؟!،أنت سمحت لمستشار نتانياهو يراجع معك اتفاقية تسليم تيران وصنافير متدخلا فعلشان إيه؟!،أنتم تزكون وتؤيدون الأذرع الميليشياوية المبيدة لأهل السنة فلمصلحة مين؟!،أنتم تطلبون من دولة ذات سيادة إغلاق قناة الجزيرة لا قناة السويس مقابل إيه؟!،يتباهى ب100مليون مصري؟!،متناسيا بأن ربَ مليون كألف وربَ 100 مليون كأف؟!،والدليل قوله تعالى:إن يكن منكم عشرون صابرا يغلبوا مائتين؟،متناسيا بأن الكثرة التي لا تصك ولا تحك هي غثاء كغثاء السيل؟!،والدليل جارته المستنبتة غربيا إسرائيل؟!،فكم تعدادها بالنسبة للعرب؟!،وكم تعدادها بالنسبة لمصر؟!،ورغم ذلك مرغت أنف مصر في التراب أكثر من مرة؟!،مرغته في 48؟!،وفي 55 دهسا للجنود الأسرى بالمجنزرات؟!،وفي 67 حيث استولت على غزة والضفة وسيناء والقدس والجولان ووادي عربة؟!،وفي73 حيث اقتادت مصر طوعا أو كرها لكامب ديفيد؟!،إن كان زعيم أشباه الدول قد نسي فالتاريخ لم بنس ولن ينسى؟!،لو كان 100 مليون مصري على وعي ما تركوا الانقلاب يمر على جثث المصريين؟!،لو كانوا أحياء لا أموات لسلكوا مسلك الشعب التركي اتجاه الإنقلابيين؟!،عندما جاء ثلة من الجيش التركي ليبيدوهم فأبادهم الشعب مجردا أياهم من أسلحتهم؟!،بل وحتى من ملابسهم؟!،أما مصر المضحكات المبكيات فقد سلموهم المفاتيح ليفعلوا فيهم ماشاؤوا؟!،بعضهم بالسلاح يقتلون؟!،وبعضهم بلهيب الأسعار يحرقون؟!،فمن لم يمت منهم بالنار عاجلا؟!،مات بنار الأسعار آجلا؟!،ورغم هذا فمازال من يعتبر أن من يمشي منكبا على وجهه أهدى ممن كان يمشي سويا على صراط مستقيم؟!،حقا فكما تكونون يولى عليكم؟!.