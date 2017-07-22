شدد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، السبت، في كلمة ألقاها خلال مراسم تشدين قاعدة “محمد نجيب” العسكرية، على أن لا أحد يستطيع “النيل من مصر ولا من أشقائها”، محذراً من حاول التدخل في شؤونها، ومشيراً إلى حجم الشعب المصري مقارنة بعدد سكان “بعض الدول”.

وشكر الرئيس الشعب المصري الذي “قدم أبناءه” لـ”تبقى مصر وتظل واقفة قدام الإرهاب والتطرف ومحاولات إسقاط الدولة المصرية.” وأضاف: “الحفاظ على شعب قوامه 100 مليون أمر ليس باليسير، ولازم تكونوا عارفين إن هما دايماً بيحاولوا ينالوا من معنوياتكم.. وأنا الحقيقة حرصت أن نكون موجودين هنا النهاردة علشان أقولهم أبدًا لن تستطيعوا النيل من مصر ولا من أشقائنا في المنطقة.”

وتابع: “لما إحنا بنقول من فضلكم لا تتدخلوا في أمورنا أو لا تتدخلوا في شؤوننا.. يعني ده أمر شرعي، أمر محمود ألا نتدخل في شؤون بعضنا البعض، كل دولة رغم إن إحنا بيجمعنا منطقة وثقافة واحدة وأصولنا وديانتنا واحدة، ولكن كلنا لنا خصوصياتنا، يعني انتو عايزين تتدخلوا في مصر؟ ده مصر فيها 100 مليون بيفطروا ويتغدوا ويتعشوا في يوم.. بأكل سنة من بعض الشعوب. ده إحنا لما بنعمل مشروع إسكان، بنعمل مليون شقة في سنتين أو ثلاثة، ولا مؤاخذة لبعض البلدان ده يبقى عدد سكانها كله.” وفي تلك اللحظة، انتقلت كاميرا تلفزيون مصر الرسمي إلى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، الذي ظهر مبتسماً. !!!

وتابع: “عايز تتدخل في مصر؟ طب ليه؟ تقدر انت على مصروف مصر؟ تقدر تصرف 100 مليار سنوياً على مصر؟ ما تقدرش. فخليك في حالك أحسن وخليك في بلدك أحسن. هنا دي دولة، لن تسمح أبداً ولا شعبها حيسمح أبداً أن أحد يتدخل في شؤونها. محدش حيقدر يتدخل في شؤونها.”

وشدد الرئيس المصري: “محدش هيقدر يتدخل في شؤونا، الشعب المصري هو سند مصر وهو سند أمته العربية في الحق والسلام والبناء والتعمير لا في الهدم ولا في القتل ولا التخريب ولا التآمر”.

وأضاف: “الشعب المصري هو سند مصر وهو سند أمته العربية في الحق والسلام والبناء والتعمير.. لا في الهدم ولا في القتل ولا التخريب ولا التآمر.”

وقال السيسي: “وأرجو أن نتوقف كثيراً أمام كل كلمة أنا قولها.. العالم كله بيتفرج علينا وبيشوف إيه اللي بيحصل، بتُنفق المليارات لتدمير الدول ومصر، والله إحنا هنتحاسب حساب عسير جدًا أمام الله يوم القيامة.”

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