هددت الجزائر، اللواء الليبي المتمرد خليفة حفتر، بعد حصولها على معلومات تفيد بدعم إسرائيل له، بقلب الموازين في الميدان بليبيا، عندما تقتضي الضرورة ذلك.

ونقل موقع “الجزائرية للأخبار”، أن الجزائر حصلت على معلومات استخبارية، حول دعم عسكري واتصالات بين الجنرال خليفة حفتر ودولة الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الجزائر رسمت للجنرال حفتر خطوطا حمراء، لا ينبغي تجاوزها مهما كانت الظروف.

وأضاف الموقع، أن الجزائر أنذرت “حفتر”، من تبعات التعاون المباشر مع الكيان الصهيوني، واستجلاب خبراء عسكريين إسرائيليين إلى داخل ليبيا.

كما أبلغت ممثل خليفة حفتر في القاهرة، أنها قادرة على تغيير موازين القوة على الأرض عندما تقتضي الضرورة ذلك عبر مساعدة خصوم حفتر العسكريين في حكومة الوفاق، إذا لم يتوقف التقارب بين الجنرال ودولة إسرائيل.

وأضافت أن أجهزة أمن عدة دول رصدت تنسيقا متزايدًا بين اللواء المتقاعد خليفة حفتر وإسرائيل، وأشار آخر هذه التقارير إلى أن دولة الاحتلال وفرت معلومات استخبارية على قدر كبير من الأهمية لـ”حفتر” في عملياته العسكرية الأخيرة، قامت بجمعها عبر طائرات تجسس تحلق فوق الأجواء الليبية، وعبر وسائل تجسس أخرى.

وأكدت أن الأمر لا يتعلق بمجال التعاون في المعلومات الاستخبارية، بل يتعداه إلى مجال التسليح، حيث حصلت قوات “حفتر” على شحنتي سلاح تم نقلهما جوا من مطار اللد الإسرائيلي إلى ليبيا.

وتضمنت الأسلحة الإسرائيلية صواريخ مضادة للدبابات، ومعدات رؤية ليلية وبعض أنواع الذخائر الموجهة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، إن التنسيق بين إسرائيل و”حفتر”، بدأ في التصاعد في الأشهر الأخيرة بوساطة من الإمارات العربية المتحدة.

وتتخوف الجزائر من احتمال تواجد قوات إسرائيلية أو حتى قاعدة مخابرات إسرائيلية في ليبيا، مع ما يمثله هذا الاحتمال من تهديد للأمن الوطني وأمن المنطقة المغاربية ككل.

كما أن استمرار تحليق الطائرات الإسرائيلية في أجواء ليبيا، قد يؤدي في النهاية لإعطاء مبرر قوي للجماعات الإرهابية في ليبيا يسمح لهاب العودة إلى الساحة، وهوما ترفضه الجزائر.

وقال مصدر مطلع، إن الجزائر تبني سياستها الخارجية على عدم التدخل في سياسة باقي الدول الخارجية، إلا أنها ترى أيضا أن “حفتر ليس من حقه اتخاذ قرار مهم وخطير يتعلق بمستقبل العلاقات الخارجية الليبية وهو التطبيع مع دولة الاحتلال.

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