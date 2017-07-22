كشف حساب “العهد الجديد” على “تويتر”، عن لقاءٍ عُقِدَ مؤخراً في أبوظبي، جمَعَ القيادي المفصول من حركة فتح، والمستشار الأمني للإمارات محمد دحلان، بمجموعةٍ من “المثقفين السعوديين”.

ولم يوضح “العهد الجديد” الذي يصف نفسه بأنه “راصد قريب من غرف صناعة القرار”، تفاصيل وحيثيات ما جرى في الإجتماع، لكنّه أشار إلى انّها ليست المرة الأولى التي يجري فيها هكذا اجتماعات بين “مثقفين سعوديين” مع “دحلان”.

ولفت إلى محمد دحلان اشترى كثيرا من هولاء “المثقفين” ليصبحوا خدماً لديه وتحت إمرة ما يطلبن وكلّ ذلك بأموال ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد.

اجتماع قريب جرى في ابو ظبي برعاية دحلان مع من يسمون مثقفين سعوديين، علما أنها ليست المرة الأولى ودحلان اشترى كثيرا من هولاء بأموال ابن زايد. — العهد الجديد (@Ahdjadid) July 22, 2017

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