كشف حساب “العهد الجديد” على “تويتر”، عن لقاءٍ عُقِدَ مؤخراً في أبوظبي، جمَعَ القيادي المفصول من حركة فتح، والمستشار الأمني للإمارات ، بمجموعةٍ من “المثقفين السعوديين”.

 

ولم يوضح “العهد الجديد” الذي يصف نفسه بأنه “راصد قريب من غرف صناعة القرار”، تفاصيل وحيثيات ما جرى في الإجتماع، لكنّه أشار إلى انّها ليست المرة الأولى التي يجري فيها هكذا اجتماعات بين “” مع “دحلان”.

 

ولفت إلى محمد دحلان اشترى كثيرا من هولاء “المثقفين” ليصبحوا خدماً لديه وتحت إمرة ما يطلبن وكلّ ذلك بأموال ولي عهد ابو ظبي .

 

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