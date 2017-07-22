قال الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ان القدس ليست مجرد شأن فلسطيني، بل هي شأن الأمة الإسلامية كلها معتبرا أن معركة الدفاع عنها “إسلامية”.

وقال القرضاوي في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”يجب أن نعلن بوضوح «إسلامية المعركة» فالقدس ليست مجرد شأن فلسطيني، ولا مجرد شأن عربي؛ القدس شأن الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها.”.

يجب أن نعلن بوضوح «إسلامية المعركة» فالقدس ليست مجرد شأن فلسطيني، بل ولا مجرد شأن عربي؛ القدس شأن الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) July 21, 2017

وشهدت القدس وكافة المدن الفلسطينية الرئيسية الأخرى، الجمعة، مظاهرات نصرة للمسجد الأقصى، تخللتها مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة المئات.

وتأتي تلك المظاهرات على خلفية إغلاق إسرائيل المسجد الأقصى، الجمعة 14 يوليو/ تموز الجاري، ومنع أداء الصلاة فيه، وتركيبها البوابات الإلكترونية على أبوابه.

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