قال الشيخ ، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ان ليست مجرد شأن فلسطيني، بل هي شأن كلها معتبرا أن معركة الدفاع عنها “إسلامية”.

 

وقال القرضاوي في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”يجب أن نعلن بوضوح «» فالقدس ليست مجرد شأن فلسطيني، ولا مجرد شأن عربي؛ القدس شأن الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها.”.

وشهدت القدس وكافة المدن الفلسطينية الرئيسية الأخرى، الجمعة، مظاهرات نصرة للمسجد ، تخللتها مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة المئات.

 

وتأتي تلك المظاهرات على خلفية إغلاق ، الجمعة 14 يوليو/ تموز الجاري، ومنع أداء الصلاة فيه، وتركيبها على أبوابه.

 

 

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