حذفت مجلة “أربيان بيزنس” المختصة بالشأن المالي والاقتصادي, تقريرا كانت قد كشفت فيه عن أن دبي بصدد إعلان إفلاس وتصفية 51 مشروع أبراج، مرجعة ذلك إلى فشل تلك المشاريع.
وقالت مؤسسة التنظيم العقاري(ريرا) أن عمليات التصفية سيتم إدارتها من قبل لجنتين، واحدة ستدير مشروعين، والأخرى ستدير تصفية 49 مشروعًا، وسيتم تنفيذ قرارات لجنة التصفية من خلال محاكم دبي.
وسارعت حكومة دبي إلى نفي التقرير, في الوقت الذي قالت فيه مصادر إن ضغوط مورست على المجلة لحذف الخبر الذي انتشر كالنار بالهشيم.
وقال مراقبون إن حكومة دبي عادة ما تتجاهل أية أخبار سلبية عن الاقتصاد.
وبعد ساعات من نشر التقرير قامت المجلة بحذفه من موقعها الالكتروني, لكنها أبقت العنوان, ليفاجئ القارئ بحذف المادة مع ظهور العنوان في الرابط والذي يفيد أن دبي بالفعل بصدد تصفية هذه المشاريع.
(http://www.arabianbusiness.com/content/376677-revealed-51-dubai-projects-under-liquidation-process).
المجلة كانت نشرت قائمة بأسماء المشاريع التي ستخضع للتصفية:
Dolce Vita
Zenith Tower A3
Escan Tower
G Office Tower
Sapphire
Tower 88
Reliance 1
Reliance 2
Reliance 3
Reliance 4
Reliance 5
Reliance 6
Reliance 7
Reliance 8
Reliance 9
Reliance 10
Reliance 11
Reliance 12
Reliance 14
Reliance 15
Reliance 16
Reliance 17
Sami Q Tower
Victory Bay
Fortune Serene
Santeview
Moon Tower 2
Burj Al Fara’a
Kensington Krystal
Celestica
Villa Caria
Oval Tower
The Signet
Sanali Business Tower
Sheffield Classique
Pershing Luxury Beach
Phoenix Wings
G Tower
Metropolis Lofts
Global Point
Metro Tower
Cadi 2
Tower 10
PKS Residences
Niki Lauda Tower
Angelica Residence 2
Angelica Residence 1
وقالت صحيفة “البيان” الاماراتية، إن المكتب الإعلامي لحكومة دبي نفى ما نشرته مجلة أرابيان بيزنس، أمس بشأن إفلاس مشاريع عقارية في دبي.
وأكد المكتب في سلسلة تغريدات على حسابه عبر “تويتر”، أن “أرابيان بيزنس” اعتذرت وأقرت بالأكاذيب التي تضمنها تقريرها الذي استند إلى مصادر غير دقيقة”، على حد تعبير الصحيفة الصادرة في دبي.
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