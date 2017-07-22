حذفت مجلة “أربيان بيزنس” المختصة بالشأن المالي والاقتصادي, تقريرا كانت قد كشفت فيه عن أن دبي بصدد إعلان إفلاس وتصفية 51 مشروع أبراج، مرجعة ذلك إلى فشل تلك المشاريع.

وقالت مؤسسة التنظيم العقاري(ريرا) أن عمليات التصفية سيتم إدارتها من قبل لجنتين، واحدة ستدير مشروعين، والأخرى ستدير تصفية 49 مشروعًا، وسيتم تنفيذ قرارات لجنة التصفية من خلال محاكم دبي.

وسارعت حكومة دبي إلى نفي التقرير, في الوقت الذي قالت فيه مصادر إن ضغوط مورست على المجلة لحذف الخبر الذي انتشر كالنار بالهشيم.

وقال مراقبون إن حكومة دبي عادة ما تتجاهل أية أخبار سلبية عن الاقتصاد.

وبعد ساعات من نشر التقرير قامت المجلة بحذفه من موقعها الالكتروني, لكنها أبقت العنوان, ليفاجئ القارئ بحذف المادة مع ظهور العنوان في الرابط والذي يفيد أن دبي بالفعل بصدد تصفية هذه المشاريع.

(http://www.arabianbusiness.com/content/376677-revealed-51-dubai-projects-under-liquidation-process).

المجلة كانت نشرت قائمة بأسماء المشاريع التي ستخضع للتصفية:

Dolce Vita

Zenith Tower A3

Escan Tower

G Office Tower

Sapphire

Tower 88

Reliance 1

Reliance 2

Reliance 3

Reliance 4

Reliance 5

Reliance 6

Reliance 7

Reliance 8

Reliance 9

Reliance 10

Reliance 11

Reliance 12

Reliance 14

Reliance 15

Reliance 16

Reliance 17

Sami Q Tower

Victory Bay

Fortune Serene

Santeview

Moon Tower 2

Burj Al Fara’a

Kensington Krystal

Celestica

Villa Caria

Oval Tower

The Signet

Sanali Business Tower

Sheffield Classique

Pershing Luxury Beach

Phoenix Wings

G Tower

Metropolis Lofts

Global Point

Metro Tower

Cadi 2

Tower 10

PKS Residences

Niki Lauda Tower

Angelica Residence 2

Angelica Residence 1

وقالت صحيفة “البيان” الاماراتية، إن المكتب الإعلامي لحكومة دبي نفى ما نشرته مجلة أرابيان بيزنس، أمس بشأن إفلاس مشاريع عقارية في دبي.

وأكد المكتب في سلسلة تغريدات على حسابه عبر “تويتر”، أن “أرابيان بيزنس” اعتذرت وأقرت بالأكاذيب التي تضمنها تقريرها الذي استند إلى مصادر غير دقيقة”، على حد تعبير الصحيفة الصادرة في دبي.

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