أكد الأكاديمي ووزير الشؤون البرلمانية المصري السابق في حكومة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد محسوب أن هدم أسوار الظلم في العواصم العربية هو الضمانة الرئيسية لحماية مدينة القدس.

وقال “محسوب” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” كلما طغى الاستبداد في بلادنا زاد حصار القدس وكلما بنوا سجنا في القاهرة انهار حجر في الاقصى هدم أسوار الظلم في عواصمنا يحمي أسوار ام المدائن”.

كلما طغى الاستبداد في بلادنا

زاد حصار القدس

وكلما بنوا سجنا في القاهرة

انهار حجر في الاقصى

هدم أسوار الظلم في عواصمنا يحمي أسوار ام المدائن — Mohamed MAHSOOB (@MohammedMAHSOOB) July 21, 2017

وكانت المرجعيات الدينية، وشخصيات إسلامية ومسيحية، وسياسيون ونشطاء، قد وجهوا نداءً إلى أهالي القدس والداخل للزحف إلى المسجد الأقصى اليوم الجمعة.

ن جانبها قررت الأوقاف الإسلامية في القدس إغلاق جميع المساجد في المدينة اليوم الجمعة، وتوجيه المصلين إلى الأقصى.

وطلب مدير عام الأوقاف، عزام الخطيب، من أئمة المساجد التوجه إلى محيط الأقصى لإلقاء الخطب في الجماهير التي يتوقع أن تكون بالآلاف، في ما سمي “جمعة النفير”.

وتأتي هذه التطورات بعد أن قام الاحتلال بإقامة بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى تنفيذا لسياسة الأمر الواقع، بعد إغلاقه جراء قيام ثلاثة شبان من فلسطينيي الداخل بتنفيذ عملية فدائية في ساحات المسجد يوم الجمعة الماضية، قتل خلالها شرطيين إسرائيليين، وهو الامر الذي تم رفضه.

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