في خطوة تؤكد مسؤولية دول الحصار عن اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية “قنا” وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استولى “هكر” سعودي فجر الجمعة على حساب مدير المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، قبل أن يتم استعادته ومسح التغريدات التي نشرت عليه.

ووفقا لما تم رصده، فقد كتب “الهكر” السعودي في تدوينة على الحساب قائلا: “تم الاختراق من قبل قروب درع المملكة، مرحبا بالأشقاء”.

وجاءت هذه الخطوة بعد نفي متواصل لدول الحصار عن مسؤوليتها عن الاختراق، في حين أكدت وسائل الإعلام الأمريكية مسؤولية الإمارات عن عملية الاختراق.

وكشفت شبكة “NBC” الامريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الإمارات المسؤول النهائي عن عملية الاختراق، من خلال تعاقدها مع قراصنة “خاصين”، موضحة بأن اجتماعا ضم قيادات عليا من الدولة عقد في أحد قصور أبو ظبي في شهر نيسان/أبريل الماضي، ناقش عملية الاختراق وأعطى موعد تنفيذها.

وفي نفس السياق، أكدت وزارة الداخلية القطرية في مؤتمر صحفي عقد أمس الخميس في الدوحة، أن عملية الاختراق تمت من الإمارات، معلنة حصولها على ثلاثة أرقام هواتف و”IP” للمكان الذي تم منه تنفيذ عملة الاختراق، اتضح أن اثنين منهما من الإمارات.

وكانت الأزمة الخليجية قد اندلعت بعد تلفيق تصريحات على لسان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد اختراق وكالة الانباء القطرية، وهو الأمر الذي نفته قطر جملة وتفصيلا.

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