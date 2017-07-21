أثارت تغريدة لناشط سعودي على حسابه بموقع “تويتر” استياء كبيرا من قبل المغردين بعد ربطه بين الأزمة في قطر ووجود الله.

وقال الناشط “فيصل الحربي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”الحقيقة والتي اتفق عليها الأشقاء والأصدقاء هي أن قطر دولة إرهابية حتى أنها حقيقة لا جدال فيها أكثر من حقيقة وجود إله”.

الحقيقة والتي اتفق عليها الأشقاء والأصدقاء هي أن #قطر دولة إرهابية، حتى أنها حقيقة لا جدال فيها أكثر من حقيقة وجود إله ..#حقيقه_الاختراق — فيصل الحربي (النابض) (@Faisal1lasiaF) ٢٠ يوليو، ٢٠١٧

واستنكر الكثير من المغردين السعوديين وغيرهم هذا الفجور والتطاول على الذات الإلهية وإقحامها في مسألة سياسية، مؤكدين بأن مثل هذا الامر لا يمثلهم، ناعتين إياه بالحمار والسفيه.

حينما تُغرد الحمير!

انا سعودي ووطني حتى النخاع وكلامك لايمثلني ولايمثل اي سعودي شريف،لاتزايد على الوطنيه بقلة الأدب مع الله بكلام الحادي!!! — سعيد رجا الاحمري (@alahmari123) ٢٠ يوليو، ٢٠١٧

لن ادعك تاخذ اعمالي او حسناتي بسبك او شتمك ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا — ROOOBy (@fae_alaglan) ٢٠ يوليو، ٢٠١٧

أشهد أنك من القوم أشقاهم لعنك الله كما لعنت ثمود، سود الله وجهك. — عصام المعمر (@EsSAm4e) ٢١ يوليو، ٢٠١٧

دام انت ضد قطر هذا يثبت ان قطر على طريق الحق .. — Ali (@ABJ506) ٢٠ يوليو، ٢٠١٧

للحقارة وجوه متعددة وانت احدها بتجرؤك على المولى عز وجل — سعد العوجان (@saad_alojan) ٢٠ يوليو، ٢٠١٧

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