أثارت تغريدة لناشط سعودي على حسابه بموقع “تويتر” استياء كبيرا من قبل المغردين بعد ربطه بين الأزمة في ووجود الله.

 

وقال الناشط “فيصل الحربي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”الحقيقة والتي اتفق عليها الأشقاء والأصدقاء هي أن قطر دولة إرهابية حتى أنها حقيقة لا جدال فيها أكثر من حقيقة وجود إله”.

واستنكر الكثير من المغردين السعوديين وغيرهم هذا الفجور والتطاول على وإقحامها في مسألة سياسية، مؤكدين بأن مثل هذا الامر لا يمثلهم، ناعتين إياه بالحمار والسفيه.

 

Also published on Medium.