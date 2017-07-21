طالب نائب رئيس مجلس الشورى العماني السابق، إسحاق سالم السيابي، المرابطين في المسجد الأقصى بالاعتماد على أنفسهم وعدم انتظار النصرة من الحكام العرب، مشيرا إلى أن أغلبهم انشغلوا بالمؤامرات ضد بعضهم البعض، في إشارة لحصار قطر والتآمر عليها.

وقال “السيابي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”واااسلاماه ! واااقدساه ! واااعروبتاه ! بلغوا المرابطين في القدس الإعتماد على النفس، لأن نداءاتهم لن تصل(فأغلبهم) إنشغلوا بمؤامراتهم بينهم!!”.

واااسلاماه !

واااقدساه !

واااعروبتاه !

بلغوا المرابطين في القدس الإعتماد على النفس،لأن نداءاتهم لن تصل(فأغلبهم)إنشغلوا بمؤامراتهم بينهم!! pic.twitter.com/J3GKJR69mw — اسحاق سالم السيابي (@ishaqsiabi) July 20, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى، مستنكرا حصار قطر من قبل الدول الخليجية الثلاث بالإضافة إلى مصر قائلا: “#مقاطعة_قطر او #حصار_قطر ،او سمها ما شئت، سقطة كبيرة في سياسة العلاقات بين الإخوة وفي سياسة العلاقات الدولية! فمن سيدفع الثمن؟”.

#مقاطعة_قطر او #حصار_قطر ،او سمها ما شئت،سقطة كبيرة في سياسة العلاقات بين الإخوة وفي سياسة العلاقات الدولية!فمن سيدفع الثمن؟#اسحاق_السيابي — اسحاق سالم السيابي (@ishaqsiabi) July 21, 2017

وكانت جميع الفصائل الفلسطينية قد أعلنت اليوم الجمعة يوما للنفير العام صوب المسجد الأقصى، في حين أعلنت غالبية المساجد في فلسطين إلغاء صلاة الجمعة، داعية الفلسطينيين بالصلاة في المسجد الاقصى بعد، وذلك على إثر الانتهاكات ومحاولات فرض الامر الواقع من طرف الاحتلال بتركيب بوابات إلكترونية على مداخل المسجد، وهو الامر الذي تم رفضه.

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