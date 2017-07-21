طالب نائب رئيس مجلس الشورى العماني السابق، إسحاق سالم السيابي، المرابطين في بالاعتماد على أنفسهم وعدم انتظار النصرة من الحكام العرب، مشيرا إلى أن أغلبهم انشغلوا بالمؤامرات ضد بعضهم البعض، في إشارة لحصار والتآمر عليها.

 

وقال “السيابي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:”واااسلاماه ! واااقدساه ! واااعروبتاه ! بلغوا المرابطين في الإعتماد على النفس، لأن نداءاتهم لن تصل(فأغلبهم) إنشغلوا بمؤامراتهم بينهم!!”.

وأضاف في تغريدة أخرى، مستنكرا حصار قطر من قبل الدول الخليجية الثلاث بالإضافة إلى قائلا: “#مقاطعة_قطر او #حصار_قطر ،او سمها ما شئت، سقطة كبيرة في سياسة العلاقات بين الإخوة وفي سياسة العلاقات الدولية! فمن سيدفع الثمن؟”.

وكانت جميع الفصائل الفلسطينية قد أعلنت اليوم الجمعة يوما للنفير العام صوب المسجد ، في حين أعلنت غالبية المساجد في إلغاء صلاة الجمعة، داعية الفلسطينيين بالصلاة في بعد، وذلك على إثر الانتهاكات ومحاولات فرض الامر الواقع من طرف الاحتلال بتركيب بوابات إلكترونية على مداخل المسجد، وهو الامر الذي تم رفضه.

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