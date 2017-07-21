أعرب لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال الإسرائيلي أعزلا، مستنكرا حالة الهوان التي حلت على الأمة الإسلامية، طالبا منهم أن يسامحوه.

وقال “أبو تريكة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” شعب اعزل يواجه محتل غاشم وأمة تعدادها قرابة ٢ مليار مسلم تتفرج يا أهل فلسطين سامحونا وندعوا الله أن يثبتكم في وجه الاحتلال”.

شعب اعزل يواجه محتل غاشم وأمة تعدادها قرابة ٢ مليار مسلم تتفرج يا أهل فلسطين سامحونا وندعوا الله أن يثبتكم في وجه الاحتلال — AbouTrika Official (@trikaofficial) July 21, 2017

واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والفلسطينيين بعد منعهم من الوصول للمسجد الأقصى وإقامة الصلاة هناك في “جمعة النفير”،والاعتداء عليهم وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

واستشهد ثلاثة شبان فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة خلال المواجهات التي اندلعت في المدينة بعد صلاة الجمعة، وأصيب 193 فلسطينيًا خلال المواجهات، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى المقاصد وأخرجت الموظفين منه بالقوة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب محمد محمود شرف (17 عامًا) استشهد في حي رأس العامود جراء إصابته بالرصاص الحي، وتم تشييعه بعد وقت قصير لمنع الاحتلال من احتجاز جثمانه.

واستشهد الشاب محمد حسن أبو غنام متأثرا بجروحه التي أصيب بهار جراء رصاص مستوطن في بلدة الطور شرقي القدس المحتلة، وقام الشبان الفلسطينيون بتهريب جثمانه من المستشفى حتى لا تحتجزه سلطات الاحتلال.

في حين لم تعرف هوية الشهيد الثالث حتى كتابه الخبر.

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