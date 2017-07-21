كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، عن أن ولي العهد السعودي الجديد، محمد بن سلمان قرر أن يعلن تنحي والده الملك سلمان بن عبد العزيز قبل سفره إلى المغرب لقضاء أجازته الخاصة التي تم تأجيلها إلى يوم 24 تموز/يوليو الحالي بعد أن كانت مقررة يوم 21 من الشهر نفسه.

وقال “مجتهد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” رحلة الملك للمغرب تتأجل ثلاث أيام من ٢١ يوليو إلى ٢٤ يوليو ومحمد بن سلمان قد يقرر إعلان تنحي والده قبل سفره”.

رحلة الملك للمغرب تتأجل ثلاث أيام من ٢١ يوليو إلى ٢٤ يوليو

ومحمد بن سلمان قد يقرر إعلان تنحي والده قبل سفره — مجتهد (@mujtahidd) July 20, 2017

وكانت وكالة “رويترز” للأنباء قد نقلت عن مصدر بالديوان الملكي أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد سجل بيان التنازل عن العرش لنجله محمد بن سلمان، موضحة أن إذاعة هذا البيان قد تتم في موعد أقصاه شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن الملك سلمان قد أصدر ليل أمس الخميس 21 أمرا ملكيا، تضمنت إنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة أوكل إليه جميع المهام الامنية في البلاد، يتبع رئاسة مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك، في خطوة اعتبرها كثيرون تمهيدا وتعزيزا لسلطات الملك القادم.

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