كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، عن أن الجديد، قرر أن يعلن تنحي والده بن عبد العزيز قبل سفره إلى لقضاء أجازته الخاصة التي تم تأجيلها إلى يوم 24 تموز/يوليو الحالي بعد أن كانت مقررة يوم 21 من الشهر نفسه.

 

وقال “مجتهد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” رحلة الملك للمغرب تتأجل ثلاث أيام من ٢١ يوليو إلى ٢٤ يوليو ومحمد بن سلمان قد يقرر إعلان تنحي والده قبل سفره”.

وكانت وكالة “رويترز” للأنباء قد نقلت عن مصدر بالديوان الملكي أن الملك سلمان بن عبد العزيز قد سجل بيان التنازل عن العرش لنجله محمد بن سلمان، موضحة أن إذاعة هذا البيان قد تتم في موعد أقصاه شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

 

يشار إلى أن الملك سلمان قد أصدر ليل أمس الخميس 21 أمرا ملكيا، تضمنت إنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة أوكل إليه جميع المهام الامنية في البلاد، يتبع رئاسة مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك، في خطوة اعتبرها كثيرون تمهيدا وتعزيزا لسلطات الملك القادم.

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