لقي ثلاثة مستوطنين مصرعهم، الليلة، وأصيب مستوطن رابع بجراح خطيرة، في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني في مستوطنة “حلميش” شمالي غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية أن منفذ العملية أصيب بجراح متوسطة إلى خطيرة، وجرى نقله إلى مستشفى “بيلنسيون” في “بتاح تكفا” بالداخل المحتل.

وأشارت إلى أن الجيش فرض طوقاً مشدداً على المستوطنة وحظر على سكانها الخروج منها حتى إشعار آخر، وذلك خشية وجود مهاجمين آخرين.

وفي التفاصيل فقد تسلل فلسطيني إلى أحد منازل المستوطنة وطعن 4 من سكانه بسكين فقتل ثلاثة، وأصيبت مستوطنة بجراح خطيرة ، بينما قامت طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بنقل المصابين للمستشفيات.

ونقلت الصحيفة عن أحد المسعفين ويدعى “أيهود أميتون” قوله: بان العملية قاسية جداً حيث وجد 4 جرحى يسبحون في دمائهم داخل احد المنازل وحاول هو وطاقم الإسعاف إنقاذ حياة اثنين منهم دون فائدة فأعلنوا وفاتهم، بينما وجدوا مستوطنة تعاني من جراح بالغة وأخرى بشكل متوسط وجرى نقل الاثنتين إلى مستشفى “شعاريه تسيدك” بالقدس لتلقي العلاج وأعلن لاحقاً عن وفاة إحداهن.

واستشهد ثلاثة شبانٍ فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، في مدينة القدس المحتلة، وأصيب أكثر من 400 بالرصاص المطاطيّ وحالات اختناق بالغاز المسيل للدّموع، في مواجهات “جمعة الغضب”، التي اندلعت نصرة للمسجد الأقصى.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وصية منفذ عملية ” حلميش”, جاء فيها كما رصدت “وطن”..

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