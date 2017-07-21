وثّق شابٌ عراقي من محافظة الديوانية، انتحاره في مقطع فيديو، بإطلاق النّار على نفسه، على سطح أحد المنازل في محافظة النجف، كما ذكر في التسجيل.

وظهر الشاب حاملاً سكيناً في إحدى يديه والأخرى تحمل مسدساً، حيثُ قال “هذا آخر يوم لي في الحياة”، وأخذَ بتوجيه عدة طعنات لبطنه.

ويضيف، “انا حمودي من قضاء الشامية، وداعا أصدقائي، وكله بسبب ابي، انا من الديوانية لكنني في النجف ولا امزح معكم”، ويطلق رصاصة واحدة باتجاه بطنه.

وبعد إصابة الشاب لنفسه برصاصةٍ في بطنه سقط أرضاً، ليهرع على الفور عناصر أمن قامَ أحدهم بأخذ المسدس من يد الشاب الذي كان يصرخ، ثم انتهى هنا التسجيل، الذي لم يتسنَ لوطن التاكد من مصداقيته من مصدرٍ مستقل.

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