لجأت زوجة مصريّة للظهور على شاشات التلفزة، مع عشيقها، لإجبار زوجها على طلاقها، مشيرة إلى أن زوجها يعرف علاقتها بعشيقها منذ فترة، إلى جانب هروبها معه أكثر من مرة.

وخلال حلقةٍ مثيرة من برنامج “صبايا الخير” الذي تقدمه الإعلامية “ريهام سعيد”، أعلن العشيق أنه يعيش مع عشيقته عيشة الأزواج من الناحية الجنسية.

العشيق أيضًا متزوج ولديه أطفال، ويقول إنه “تعرّف على عشيقته في ظروف صعبة أثناء التعدي عليها في أحد الأسواق، ثم دافع عنها، وعرف قصة معاناتها مع زوجها وأبيها”، لتنشأ علاقة بينهما، مبديًا استعداده للزواج منها حال طلاقها من زوجها.

من جانبه اعلن والد الزوجة، التبرؤ منها، ومطالبًا بمعاقبتها، في الوقت الذي أعلن فيه نيته قتلها نتيجة ما فعلته.

الموقف الأغرب والمثير للدهشة كان من زوج السيدة الذي لم يقتنع بحديث زوجته التي أعلنت خيانتها له “على الهواء” بل وحملها من عشيقها، ليبرر لزوجته خيانتها بأنها قد تكون أجبرت على قول ذلك، رغم أن أحداث الحلقة لا علاقة لها بوجود تهديدات أو ظهورها تحت ضغط معين.

وقال الزوج عن حمل زوجته “سنجري التحاليل ونرى، أنا وهي تزوجنا عن قصة حب غريبة، ولو أرادت الطلاق مني فلا بأس، أعطوني ابنتي منها لكي أربيها، فهي بذلك غير أمينة لكي تربي طفلة”.

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