سائحة تطبع قبلة على خد بوتين في وسط موسكو

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مجموعة من السياح في شارع أرباط القديم وسط موسكو وذلك بعد زيارته لشقة الناشطة الحقوقية لودميلا اليكسيفا لتهنئتها بعيد ميلادها الـ90.

وفي الشارع لاحظ المارة من سكان العاصمة وضيوفها الرئيس بوتين فهرعوا لتحيته بالتصفيق واقترب بوتين من الحشد وسألهم من أين قدموا وهل أعجبتهم موسكو وأشار إلى تحسن الطقس هذه الأيام في العاصمة قائلا: “الطقس حاليا جيد ودافئ”.

بعد ذلك انضمت إلى الحديث مجموعة من السياح وتبادل الرئيس الحديث معهم، ولدى معانقته لأحدى السائحات انتهزت الأخيرة الفرصة وطبعت قبلة على خد الرئيس بوتين.

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