نشر مقطع فيديو أظهر بريطانياً عارياً جلس أمام مسجد وهو يغني: “أنا كاثوليكي حتى أموت، ومسيحي أيضًا”، قبل الصراخ بألفاظ وشتائم عنصرية ضد المسلمين، ما اضطر المسلمين حجز أنفسهم في المسجد منعاً لاقتحامه من جانب المتطرّف.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الخميس، فإن الرجل يُدعى “دان موريسون” تسلق بعد ذلك رافعة ليظهر عاريًا تمامًا.

وكان “موريسون”، وصفته الصحيفة بالعنصري، يصرخ بالقرب من مباني سكنية قبل دخوله ساحة المسجد حيث خلع ملابسه وبدأ بالغناء.

وألقت الشرطة القبض على “موريسون”، 26 عامًا، بتهمة ارتكاب جريمة كراهية أمام مسجد فولكستون في مقاطعة كينت في تمام الساعة التاسعة مساء يوم 7 يوليو.

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