في خطوة أثارت إعجاب رواد موقع التدوين المصغر “تويتر”، ظهرت الإعلامية المذيعة بقناة “الجزيرة”، ، خلال تقديمها برنامج “ما وراء الخبر” متوشحة بالكوفية الفلسطينية، تضامنا مع الفلسطينيين في هبتهم لنصرة في “”.

 

وأشاد عدد كبير جدا من المغردين بهذه الخطوة مؤكدين بأن ما فعلته على الرغم من ديانتها المسيحية يدل على وعي لا يتواجد عن كثير من مشايخ التلفزيونات، في حين اعتبرها آخرون أشرف وأرجل من مئات الآلاف من أصحاب اللحى الصامتة.

 

وقالت الأكاديمية الأردنية “فاطمة الوحش” مشيدة بما فعلته “عويس”:”مذيعة الجزيرة غادة عويس وهي مسيحية متضامنة مع # #والاقصى تلبس وتعبر عن وعي قلما يتواجد عند بعض مشايخ الديجتال #امتي”.

أما المحامي اليمني “فهد قائد الوصابي” فعلق قائلا: “مذيعة #قناة_الجزيرة غادة عويس بالشال الفلسطيني وذلك أشرف وارجل من مائة ألف لحية شيخ صامت على ما يجري ل #المسجد_الأقصى #جمعة_الأقصى”.

من جانبه قال الإعلامي “مراد بو علم الله”: “الزميلة غادة عويس تضع الكوفية تضامنا مع الأقصى. إعلامية ولا مئة ألف من المتخاذلين من أشباه البقر! # #الجزیره_الاخباریه”.

ونختم بالمغرد “طارق أبو الورد” الذي غرد قائلا: “عندما يكون حب الوطن والوطنية فكرة والفكرة لا تموت #غادة_عويس #جمعة_الاقصى”.

واستشهد ثلاثة شبانٍ فلسطينيين برصاص جيش الإحتلال الإسرائيلي، الجمعة، في مدينة ، وأصيب أكثر من 400 بالرصاص المطاطيّ وحالات اختناق بالغاز المسيل للدّموع، في مواجهات “جمعة الغضب”، التي اندلعت نصرة للمسجد الأقصى.

 

واندلعت المواجهات في والضفة الغربية وسط حالة غليان بين الفلسطينيين بعدما قررت الحكومة الإسرائيلية مساء أمس الخميس الإبقاء على التي نصبتها بداية من الأحد الماضي حول المسجد الأقصى، ورفض الفلسطينيون منذ ذلك الوقت الخضوع للتفتيش فيها.

 

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