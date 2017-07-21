في خطوة أثارت إعجاب رواد موقع التدوين المصغر “تويتر”، ظهرت الإعلامية المذيعة بقناة “الجزيرة”، غادة عويس، خلال تقديمها برنامج “ما وراء الخبر” متوشحة بالكوفية الفلسطينية، تضامنا مع الفلسطينيين في هبتهم لنصرة المسجد الأقصى في “جمعة الغضب”.

وأشاد عدد كبير جدا من المغردين بهذه الخطوة مؤكدين بأن ما فعلته على الرغم من ديانتها المسيحية يدل على وعي لا يتواجد عن كثير من مشايخ التلفزيونات، في حين اعتبرها آخرون أشرف وأرجل من مئات الآلاف من أصحاب اللحى الصامتة.

وقالت الأكاديمية الأردنية “فاطمة الوحش” مشيدة بما فعلته “عويس”:”مذيعة الجزيرة غادة عويس وهي مسيحية متضامنة مع #فلسطين #والاقصى تلبس الكوفية الفلسطينية وتعبر عن وعي قلما يتواجد عند بعض مشايخ الديجتال #امتي”.

مذيعة الجزيرة غادة عويس وهي مسيحية متضامنة مع #فلسطين #والاقصى تلبس الكوفية الفلسطينية وتعبر عن وعي قلما يتواجد عند بعض مشايخ الديجتال #امتي — الدكتورةفاطمة الوحش (@Fatemahalwash) ٢١ يوليو، ٢٠١٧

أما المحامي اليمني “فهد قائد الوصابي” فعلق قائلا: “مذيعة #قناة_الجزيرة غادة عويس بالشال الفلسطيني وذلك أشرف وارجل من مائة ألف لحية شيخ صامت على ما يجري ل #المسجد_الأقصى #جمعة_الأقصى”.

مذيعة #قناة_الجزيرة غادة عويس بالشال الفلسطيني

وذلك أشرف وارجل من مائة ألف لحية شيخ صامت على ما يجري ل #المسجد_الأقصى #جمعة_الأقصى pic.twitter.com/SVqnjryHb7 — فهد قائد الوصابي (@fahdwsabi77) ٢١ يوليو، ٢٠١٧

من جانبه قال الإعلامي “مراد بو علم الله”: “الزميلة غادة عويس تضع الكوفية تضامنا مع الأقصى. إعلامية ولا مئة ألف من المتخاذلين من أشباه البقر! #الاقصى #الجزیره_الاخباریه”.

الزميلة غادة عويس تضع الكوفية تضامنا مع الأقصى. إعلامية ولا مئة ألف من المتخاذلين من أشباه البقر!#الاقصى #الجزیره_الاخباریه pic.twitter.com/wmhNy9BHjN — Mourad Boualamallah (@boualamallahm) ٢١ يوليو، ٢٠١٧

ونختم بالمغرد “طارق أبو الورد” الذي غرد قائلا: “عندما يكون حب الوطن والوطنية فكرة والفكرة لا تموت #غادة_عويس #جمعة_الاقصى”.

عندما يكون حب الوطن والوطنية فكرة والفكرة لا تموت#غادة_عويس#جمعة_الاقصى pic.twitter.com/84lOpeDRYE — طآرق♠ أبو الورد ♠ (@AlwardTARQ) ٢١ يوليو، ٢٠١٧

واستشهد ثلاثة شبانٍ فلسطينيين برصاص جيش الإحتلال الإسرائيلي، الجمعة، في مدينة القدس المحتلة، وأصيب أكثر من 400 بالرصاص المطاطيّ وحالات اختناق بالغاز المسيل للدّموع، في مواجهات “جمعة الغضب”، التي اندلعت نصرة للمسجد الأقصى.

واندلعت المواجهات في القدس والضفة الغربية وسط حالة غليان بين الفلسطينيين بعدما قررت الحكومة الإسرائيلية مساء أمس الخميس الإبقاء على البوابات الإلكترونية التي نصبتها بداية من الأحد الماضي حول المسجد الأقصى، ورفض الفلسطينيون منذ ذلك الوقت الخضوع للتفتيش فيها.

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