قال الداعية طارق السويدان، إنّ الصهاينة إذا رأوا أمة لا تبالي بالتضحيات سيتراجعون وإذا رأوْا أمة خانعة سيستأسدون، مُطالباً الشباب الفلسطينيّ أن يُروا الإحتلال ما يخشونه.

#الأقصى إذا رأى الصهاينة أمة لا تبالي بالتضحيات سيتراجعون وإذا رأوْا أمة خانعة سيستأسدون فأروهم اليوم ما… https://t.co/Prsbvcl6Nn — د. طارق السويدان (@TareqAlSuwaidan) ٢١ يوليو، ٢٠١٧

جاء ذلك في سياق تعليق الدّاعية الكويتي، على الأحداث التي تجري في مدينة القدس المحتلة، حيث كتب تغريدةً أخرى قال فيها : “كنّا في السابق نعتبر أن بيانات الشجب والاستنكار أضحوكة واليوم صرنا نطالب ببيانات الشجب والاستنكار !!!!”.

#الأقصى كنّا في السابق نعتبر أن بيانات الشجب والاستنكار أضحوكة واليوم صرنا نطالب ببيانات الشجب والاستنكار !!!! — د. طارق السويدان (@TareqAlSuwaidan) ٢٠ يوليو، ٢٠١٧

واستشهد ثلاثة شبان اليوم الجمعة، هم: الفتى محمد شرف (17 عاما) برصاص مستوطن إسرائيلي بباب العامود؛ فيما استشهد الشاب محمد حسن أبو غنام (22 عامًا) متأثرًا بجراحه بمواجهات بلدة الطور؛ واستشهد الشاب الثالث محمد لافي متأثرًا بإصابته بمواجهات بلدة أبو ديس.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أنه أصيب ما يزيد عن 220 مواطناً إثر تعرضهم للقمع من الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أدوا صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة احتجاجا على البوابات الالكترونية الإسرائيلية.

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