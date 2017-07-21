أظهر مقطع فيديو لحظة قيام احد جنود قوات الإحتلال الإسرائيليّ، بركلٍ مواطنٍ فلسطينيّ كان يؤدي الصلاة في أحد شوارع القدس المحتلة، قبل بدء قمع تلك القوات للمصلّين الذي أدوا صلاة الجمعة في الشوارع المحيطة بالحرم القدسيّ الشريف، تعبيراً عن رفضهم للبوابات الإلكترونية التي نصبتها شرطة الإحتلال على أبواب الأقصى.

#الله_أكبر

جندي يضرب مقدسي وهو يصلي بتنا نضرب بالبساطير في صلاتنا وانتهت كل الحرمات بذلك.#جمعة_الأقصى pic.twitter.com/9IXNqJNuCH — علي المغربي (@alimograby85) ٢١ يوليو، ٢٠١٧

واستشهد ثلاثة شبان اليوم الجمعة، هم: الفتى محمد شرف (17 عاما) برصاص مستوطن إسرائيلي بباب العامود؛ فيما استشهد الشاب محمد حسن أبو غنام (22 عامًا) متأثرًا بجراحه بمواجهات بلدة الطور؛ واستشهد الشاب الثالث محمد لافي متأثرًا بإصابته بمواجهات بلدة أبو ديس، في المواجهات التي أعقبت صلاة جمعة الغضب بالقدس المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أنه أصيب ما يزيد عن 391 مواطناً إثر تعرضهم للقمع من الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أدوا صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة ومدن الضفة الغربيّة المحتلة احتجاجا على البوابات الالكترونية الإسرائيلية.

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