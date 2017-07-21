نشر موقع “شؤون عربية” عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، مقطع فيديو يكشف ما أسماه كذب “المطبلون” السعوديون، من أمثال المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني والكاتب عضوان الأحمري وياسر الفيصل.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد زعم المغرد السعودي ياسر الفيصل، أن امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أخبر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عزمه طرد السفير الإيراني في الكويت، وأن الملك سلمان رد عليه قائلا: “سوها وما يجيك علي”، بمعنى افعلها واترك الباقي علي، ليتضح فيما بعد ان خبر طرد السفير كذب من الاساس، وان الكويت اكتفت بتخفيض البعثة الدبلوماسية الإيرانية من 19 إلى 4 فقط، بعد الاحكام الصادر في حق ما يعرف إعلاميا بـ”خلية العبدلي”، التي ثبت تلقيها دعما من إيران لزعزعة استقرار الكويت.

وانتقل الفيديو للحديث عن المستشار في الديوان الملكي السعودي “سعود القحطاني”، وتأليفه حوارا دار بين الملك السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عام 2014، مؤكدا الفيديو بأنه لا يليق بالملك عبد الله أن يتلفظ بمثل هذه الكلمات.

ثم توجه الفيديو للحديث عن الكاتب الصحفي “عضوان الاحمري”، والذي تحدث عن تدخل الملك السعودي لفتح أبواب المسجد الأقصى بعد ان أغلقته إسرائيل في أعقاب العملية الفدائية يوم الجمعة الماضية.

وكشف الفيديو كذب هذه الادعاءات، مشيرة إلى خبر من صحيفة “الشرق الاوسط” التي يكتب بها “الاحمري” تؤكد على وجود مساعي لإعادة فتح المسجد الأقصى قبل جمعة النفير التي دعت لها المؤسسات والهيئات الفلسطينية.

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