استشهد ثلاثة شبانٍ فلسطينيين برصاص جيش الإحتلال الإسرائيلي، الجمعة، في مدينة القدس المحتلة، وأصيب أكثر من 400 بالرصاص المطاطيّ وحالات اختناق بالغاز المسيل للدّموع، في مواجهات “جمعة الغضب”، التي اندلعت نصرة للمسجد الأقصى.

وأعلنت مصادر فلسطينية استشهاد الفتى محمد شرف (17 عاما) برصاص مستوطن إسرائيلي بباب العامود؛ فيما استشهد الشاب محمد حسن أبو غنام (22 عامًا) متأثرًا بجراحه بمواجهات بلدة الطور؛ واستشهد الشاب الثالث محمد خلف لافي (17 عامًا) متأثرًا بإصابته بمواجهات بلدة أبو ديس بالقدس المحتلّة.

وتناقل نشطاءُ مواقع التواصل الإجتماعيّ، فيديو أظهر مواطنين وهم يخرجون جثة الشهيد “أبو غنام” من مستشفى “المقاصد” بالقدس، حتى لا يتم اختطافه جثماته من قبل شرطة الإحتلال الإسرائيلية.

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واندلعت المواجهات في القدس والضفة الغربية وسط حالة غليان بين الفلسطينيين بعدما قررت الحكومة الإسرائيلية مساء أمس الخميس الإبقاء على البوابات الإلكترونية التي نصبتها بداية من الأحد الماضي حول المسجد الأقصى، ورفض الفلسطينيون منذ ذلك الوقت الخضوع للتفتيش فيها.

واليوم، أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة عند مداخل البلدة القديمة بعد أن منعت الشرطة الإسرائيلية الرجال دون سن الخمسين من دخول البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة لأداء الصلاة.

ونشرت قوات الاحتلال أكثر من ثلاثة آلاف من عناصرها في القدس المحتلة، ومنعت أيضا المصلين من داخل الخط الأخضر من الوصول إلى البلدة القديمة، وتحسبا لجمعة الغضب اعتقل الاحتلال عشرين من قياديي وناشطي حركة فتح بالقدس.

وفي مواجهة الإجراءات الإسرائيلية تطورت الاحتجاجات الفلسطينية في القدس وحولها إلى مواجهات استخدمت خلالها قوات الاحتلال الغاز المدمع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين.

مسيرة في غزة رفضا للإجراءات الإسرائيلية في الأقصى

وشارك مئات الفلسطينيين في قطاع غزة عصر اليوم الجمعة في مسيرة، رفضا للإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى بمدينة القدس.

ورفع المشاركون في المسيرة التي دعت إليها حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمالي القطاع، لافتات كتب على بعضها: “الأقصى في خطر”، و”لا للبوابات”، و”أين الأمة العربية الإسلامية؟”.

وقال “مشير المصري” القيادي البارز في “حماس”، في كلمة له خلال المسيرة، إن “البوابات الإلكترونية التي فرضها العدو الصهيوني لن تمر”.

وأضاف: “البوابات الإلكترونية ليست لفرض الأمن، وإنما لفرض سيادة الاحتلال، وصولا للتقسيم الزماني والمكاني، وهذا لن ولم يحصل”.

وتابع، أن “الشعب الفلسطيني لن يفرط بالأقصى، وأن حماس لن تخون العهد، وستمضي حتى التحرير”.

وحذر “المصري” من استمرار وجود البوابات الإلكترونية على أبواب الأقصى، قائلا: “نحذر من المساس بالمسجد الأقصى فهو خط أحمر، والعدو يلعب بالنار”.

مظاهرات متضامنة مع المسجد الأقصى ومناهضة لإسرائيل تعم تركيا

وعمت تركيا اليوم الجمعة، مظاهرات متضامنة مع المسجد الأقصى، ومناهضة لإسرائيل وانتهاكاتها ضد المسجد المبارك.

وتلبية لدعوات منظمات مدنية، شهدت المدن التركية وعلى رأسها إسطنبول وأنقرة، احتجاجات ومظاهرات شارك فيها مئات الآلاف عقب صلاة الجمعة.

ففي إسطنبول، تظاهر الآلاف أمام القنصلية الإسرائيلية، مرددين هتافات ضد إسرائيل، كما أقيمت مظاهرات حاشدة وكبيرة في مناطق مختلفة من المدينة.

أما في العاصمة أنقرة، فتجمع المتظاهرون في باحة مسجد “حاجي بيرم ولي”، وأدوا صلاة الغائب على أرواح الفلسطينيين الذين سقطوا بالاعتداءات الإسرائيلية.

وفي مدينة إزمير غرب تركيا، احتشد المتظاهرون في ميدان “قوناق” مقابل مسجد “يالي”، حاملين صور المسجد الأقصى والأعلام التركية والفلسطينية.

وفي ولاية بورصا شمال غرب البلاد، تجمع المتظاهرون في حديقة أورهان، عقب أداء صلاة الجمعة في المسجد الكبير، مرددين هتافات ضد إسرائيل وإجراءاتها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى.

كما خرجت مظاهرات مماثلة في ولايات أوشاق، وأيدن، ومانيسا، وطرابزون، وريزا، وباليكسير، وغيرسون، وشانلي أورفة، وقونية، وقيصري، وأنطاليا وغيرها.

حشود ضخمة في الأردن نصرة للأقصى

وخرجت في العاصمة الأردنية عمان وفي عدد من المدن الاردنية عقب صلاة الجمعة اليوم، مسيرات حاشدة نصرة للمسجد الاقصى المبارك، ندد المشاركون فيها بإجراءات الاحتلال وممارساته التهويدة للحرم القدسي الشريف.

وعبر المشاركون في مسيرة انطلقت من امام المسجد الحسيني وسط العاصمة وانتهت في ساحة النخيل عن غضبهم ورفضهم للبوابات الإلكترونية التي نصبّتها سلطات الاحتلال عند مداخل المسجد الأقصى وبواباته، مطالبين بالتحرك العاجل والفاعل ومحذرين الاحتلال من المساس بالأقصى المبارك.

وفي محافظة اربد شمال الاردن نفذت فعاليات شعبية وسياسية وحزبية ونقابية وقفة حاشدة عقب صلاة الجمعة امام مسجد مخيم اربد الكبير، ضد اجراءات الاحتلال الاسرائيلي بحق المسجد الاقصى.

وهتف المشاركون بالوقفة ضد الاساءات التي ما زالت ترتكب بحق الاقصى داعين العالمين الاسلامي والعربي الى نصرة الاقصى واتخاذ الاجراءات التي تكفل فتح ابوابه امام المصلين دون قيود او شروط.

ورفعوا يافطات اكدت رمزية الاقصى وقدسيته للامة الاسلامية جمعاء باعتباره مسرى الرسول واولى القبلتين وثالث الحرمين داعين الى موقف عربي واسلامي حازم يردع عنجهية الاحتلال وانتهاكاته للمقدسات الاسلامية واعتداءاته المستمرة على الشعب الفلسطيني .

في الخرطوم، الكويت، لبنان، اليمن، ماليزيا .. مظاهرات نصرة للأقصى

وخرج المئات في مظاهرات بالعاصمة السودانية الخرطوم عقب صلاة الجمعة استنكارا للإجراءات الأخيرة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى، واعتبر عدد من أئمة المساجد في خطب الجمعة أن الخطوات الإسرائيلية مؤامرة لإضعاف المسلمين.

وشن الداعية عبد الحي يوسف هجوما عنيفا على الحكام العرب في كلمة أمام محتجين داخل أحد مساجد الخرطوم، وقال إن “الحكام العرب مشغولون بخلافاتهم ونزاعاتهم، ووضعوا أيديهم في أيدي أعداء الإسلام، حتى أوقعوا شعوبهم في عداءات وبغضاء”.

وشهدت مناطق لبنانية عدة وأغلبية المخيمات الفلسطينية في لبنان سلسلة اعتصامات ووقفات تضامنية مع المرابطين في المسجد الأقصى، وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية، وأطلقوا هتافات منددة بالإجراءات الإسرائيلية، وركز خطباء المساجد على الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى.

وفي الكويت، أكد خطباء الجمعة أن الدماء ترخص من أجل المسجد الأقصى، مشيرين إلى مكانته ومنزلته الدينية في القلوب.

ودعا مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إلى رفع كافة القيود التي تحول دون أداء المصلين في المسجد الأقصى شعائرهم بيسر وطمأنينة وممارسة حقهم المشروع في أداء تلك الصلاة واحترام الوضع القائم وكل الأعراف والمواثيق التي تحكمه، وطالب المجتمع الدولي بممارسة مسؤولياته وحمل إسرائيل على الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وخرجت في مصر مظاهرات محدودة نظمها معارضون للنظام المصري، احتجاجا على الممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وسار المتظاهرون في مناطق في القاهرة والإسكندرية والمنيا والشرقية، ورفعوا لافتات منددة بالسياسات الإسرائيلية وداعمة للمرابطين قرب المسجد الأقصى.

وطالب النائب الناصري المعارض محمد عبد الغني بسحب سفير مصر من إسرائيل احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وشارك العشرات من اليمنيين في وقفة تضامنية بمدينة تعز نددوا خلالها بالاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى في ظل صمت من قبل الأنظمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إزاء جرائم الكيان بحق المقدسات الإسلامية.

واحتشد الآلاف في مظاهرة جابت الشوارع الرئيسة للعاصمة الماليزية كوالالمبور، وردد المتظاهرون شعارات لنصرة الأقصى وأخرى منددة بالممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية؛ كما استنكر المتظاهرون ما يحاك من مؤامرات لتهويدها، وانتهت المظاهرات أمام السفارة الأميركية حيث طالب المحتجون المجتمع الدولي بالتحرك لوضع حد للغطرسة الإسرائيلية.

كما شهدت مدن في إندونيسيا فعاليات تضامنية مع المسجد الأقصى، وندد المشاركون في الفعاليات التي نظمت بالعاصمة جاكرتا ومدن باندونغ وسيمارانغ وسولو ومكاسر بسياسات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينيت”، صادق في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، على عدم إزالة البوابات الالكترونية التي ثبتتها الشرطة أمام المسجد الأقصى، والتي أثارت غضب الفلسطينيين.

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