في مشهدٍ مؤثر، تمكّن شبان مقدسيون من تهريب جثمان الشهيد محمد أبو غنام، من مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة، لدفنه، منعًا لاحتجازه من قوات الاحتلال الإسرائيليّ.

وارتقى “ابوغنام” (22 عامًا) متأثرًا بجراحه بمواجهات شهدتها بلدة الطور بالقدس المحتلة، بين قوات الإحتلال الإسرائيلي وشبان غاضبين، خرجوا في مسيرات نصرة الأقصى، بعد صلاة الجمعة.

واستشهد ثلاثة شبان اليوم الجمعة، هم: الفتى محمد شرف (17 عاما) برصاص مستوطن إسرائيلي بباب العامود؛ فيما استشهد الشاب محمد حسن أبو غنام (22 عامًا) متأثرًا بجراحه بمواجهات بلدة الطور؛ واستشهد الشاب الثالث محمد لافي متأثرًا بإصابته بمواجهات بلدة أبو ديس.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أنه أصيب ما يزيد عن 220 مواطناً إثر تعرضهم للقمع من الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أدوا صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة احتجاجا على البوابات الالكترونية الإسرائيلية.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينيت”، صادق في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، على عدم إزالة البوابات الالكترونية التي ثبتتها الشرطة أمام المسجد الأقصى، والتي أثارت غضب الفلسطينيين.

وفرضت الشرطة الإسرائيلية قيودا على الدخول إلى البلدة القديمة من مدينة القدس بعد قرار “الكابينت” إبقاء البوابات الإلكترونية على مداخل المسجد الأقصى.

ودفعت الشرطة الإسرائيلية منذ ساعات فجر اليوم المزيد من قواتها إلى مدينة القدس وأقامت المزيد من الحواجز الشرطية الحديدية على بوابات البلدة.

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