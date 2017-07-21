تداول ناشطون صوراً، أظهرت فلسطينياً مسيحياً، يُشارك إلى جانب المُصلين المسلمين، في شوارع مدينة المحتلة، اليوم، تضامناً معهم في رفضهم للبوابات الإلكترونية التي ثبتتها على أبواب .
وأظهر الصور المواطن المسيحي حاملاً “الكتاب المُقدّس”، ويقرأ منه، متوسطاً المصلّين المسلمين خلال أداء الآلاف الصلاة في شوارع القدس المؤدية الى المبارك، تعبيراً عن رفضهم للدخول الى المسجد عبر التي نصبتها سلطات الإحتلال على أبوابه الرئيسية لتفتيش الدّاخلين للصلاة فيه.

وأدى آلاف الفلسطينيين اليوم صلاة الجمعة في شوارع مدينة القدس، بينما انتشر آلاف من عناصر شرطة الإحتلال  الإسرائيلية في محيط مواقع أداء الصلاة.

 

وأُعلِنَ عن استشهاد الفتى محمد شرف (17 عاما) برصاص مستوطن إسرائيلي في منطقة باب العامود في القدس المحتلة، فيما أصيب العشرات إثر تعرضهم للقمع من الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أدوا صلاة الجمعة في محيط الأقصى؛ حتّى إعداد “وطن” لهذا الخبر.

 

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينيت”، صادق في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، على عدم إزالة التي ثبتتها الشرطة أمام المسجد الأقصى، والتي أثارت غضب الفلسطينيين.

 

وفرضت الشرطة الإسرائيلية قيودا على الدخول إلى البلدة القديمة من مدينة القدس بعد قرار “الكابينت” إبقاء البوابات الإلكترونية على مداخل المسجد الأقصى.

 

ودفعت الشرطة الإسرائيلية منذ ساعات فجر اليوم المزيد من قواتها إلى مدينة القدس وأقامت المزيد من الحواجز الشرطية الحديدية على بوابات البلدة.

 

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