تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لرئيس هيئة الأركان السعودية، الفريق الركن عبد الرحمن بن صالح البنيان وهو يشيد ببطولات القوات العراقية الطائفية وميليشيات الحشد الشعبي بمناسبة تحرير الموصل من تنظيم “داعش”، متناسيا ما ارتكبته هذه القوات في حق أهل السنة العراقيين من تهجير وقتل وتعذيب على مرأى ومسمع العالم.

وقال “البنيان” خلال لقائه بوزير الدفاع العراقي، عرفان الحيالي: “نبلغكم ترحمنا على الشهداء الذين قضوا في هذه المعارك..معارك الشرف التي خاضوها”.

وكان رئيس هيئة أركان الجيش السعودي عبد الرحمن بن صالح البنيان، قد وصل، الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية. التقى خلالها وزير الدفاع العراقي ونظيره عثمان الغانمي.

وتأتي هذه الزيارة بعد يوم من زيارة مماثلة لرئيس هيئة الأركان المشتركة في الاردن الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات، الى بغداد، وقد بحث خلالها مع وزير الدفاع عرفان الحيالي ورئيس اركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي بدء المرحلة الثانية من افتتاح منفذ طريبيل الحدودي بين البلدين ومناقشة الجوانب الفنية والادارية والامنية للطريق.

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