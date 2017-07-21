أكد السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق، ناصر الدويلة على وصية الرسول عليه السلام بالنصر لكل من يقاوم اليهود في أكناف المسجد الأقصى، مطالبا المرابطين في الأقصى بعدم الرهان على نصرة العرب الذين أصبحوا بلا نخوة ولا شيمة ولاحياء، بحسب وصفه.

وقال “الدويلة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”الاقصى مسرى رسولنا و وصيته لنا و من يقاتل اليهود في اكنافه منصورون ان شاء الله بجند الله الغالبين و اليوم يميز الله الخبيث من الطيب”.

الاقصى مسرى رسولنا و وصيته لنا و من يقاتل اليهود في اكنافه منصورون ان شاء الله بجند الله الغالبين و اليوم يميز الله الخبيث من الطيب — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 21, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “يا اهل فلسطين قد خذلكم العرب مرات ومرات و لا رجاء منهم اليوم فلا نخوة ولا شيمه و لا حياء و الله ربكم في عالي سماءه و الاقصى بيت الله فدونكم”.

يا اهل فلسطين قد خذلكم العرب مرات ومرات و لا رجاء منهم اليوم فلا نخوة ولا شيمه و لا حياء و الله ربكم في عالي سماءه و الاقصى بيت الله فدونكم — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 21, 2017

وكانت المرجعيات الدينية، وشخصيات إسلامية ومسيحية، وسياسيون ونشطاء، قد وجهوا نداءً إلى أهالي القدس والداخل للزحف إلى المسجد الأقصى اليوم الجمعة.

من جانبها قررت الأوقاف الإسلامية في القدس إغلاق جميع المساجد في المدينة اليوم الجمعة، وتوجيه المصلين إلى الأقصى.

وطلب مدير عام الأوقاف، عزام الخطيب، من أئمة المساجد التوجه إلى محيط الأقصى لإلقاء الخطب في الجماهير التي يتوقع أن تكون بالآلاف، في ما سمي “جمعة النفير”، والتي شهدت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والفلسطينيين سقط على إثرها ثلاثة شهداء وأكثر من 195 جريحا.

وتأتي هذه التطورات بعد أن قام الاحتلال بإقامة بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى تنفيذا لسياسة الأمر الواقع، بعد إغلاقه جراء قيام ثلاثة شبان من فلسطينيي الداخل بتنفيذ عملية فدائية في ساحات المسجد يوم الجمعة الماضية، قتل خلالها شرطيين إسرائيليين، وهو الامر الذي تم رفضه.

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