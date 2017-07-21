علّق الشيخ سعود الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، على تطورات الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، وحصار سلطات الإحتلال للمسجد الأقصى المُبارك منذ اسبوع، ونصب بوابات الكترونية على مداخله.

وقال “الشريم” في تغريدةٍ له على “تويتر”: “البَرَكة التي وهبها الله المسجد الأقصى وما حوله بركة دائمة لن يستطيع نزعها منه من لا يملك هبتها أصلا (…إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله)”.

البَرَكة التي وهبها الله المسجد الأقصى وما حوله بركة دائمة لن يستطيع نزعها منه من لا يملك هبتها أصلا(…إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله). — سعود الشريم (@saudalshureem) ٢١ يوليو، ٢٠١٧

وأُعلِنَ عن استشهاد شابيْن فلسطينييْن برصاص الإحتلال الاسرائيلي في المواجهات المتواصلة في مدينة القدس المحتلة.

ووقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع أكثر من 125 مصابا نقل عدد منهم للعلاج في المستشفيات الفلسطينية، خلال مواجهات اندلعت في مواقع متفرقة من الضفة الغربية، بعد صلاة الجمعة.

وأدى آلاف الفلسطينيين اليوم صلاة الجمعة في شوارع مدينة القدس رفضاً للبوابات الإلكترونية التي نصبتها شرطة الإحتلال على ابواب المسجد الأقصى، بينما انتشر آلاف من عناصر شرطة الإحتلال الإسرائيلية في محيط مواقع أداء الصلاة.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينيت”، صادق في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، على عدم إزالة البوابات الالكترونية التي ثبتتها الشرطة أمام المسجد الأقصى، والتي أثارت غضب الفلسطينيين.

وفرضت الشرطة الإسرائيلية قيودا على الدخول إلى البلدة القديمة من مدينة القدس بعد قرار “الكابينت” إبقاء البوابات الإلكترونية على مداخل المسجد الأقصى.

ودفعت الشرطة الإسرائيلية منذ ساعات فجر اليوم المزيد من قواتها إلى مدينة القدس وأقامت المزيد من الحواجز الشرطية الحديدية على بوابات البلدة.

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