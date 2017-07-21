سخر الداعية السعودي، أحمد بن سعد القرني، من الفلسطينيين المرابطين للدفاع عن المسجد الأقصى لهروبهم من رصاص الاحتلال عند باب “الأسباط” أمس الخميس.
وقال “القرني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على مقطع فيديو يظهر هروب المرابطين من وجه الرصاص:” #لماذا تهربون لماذا #تخافون، الم تقولوا ان الموت في سبيل #الاقصى شهادة في #سبيل_الله ، فلماذا تفرون من #الشهادة و #الجنة .!! #الاقصى_ينتفض”.
#لماذا تهربون لماذا #تخافون ، الم تقولوا ان الموت في سبيل #الاقصى شهادة في #سبيل_الله ، فلماذا تفرون من #الشهادة و #الجنة .!!#الاقصى_ينتفض https://t.co/HTN3MvLHzP
— ﭑحمڊ بڹ سعڊ ﭑلڦرڹي (@AHMAD_S_ALGARNI) July 21, 2017
وأضاف ساخرا: “#يقولون ان #الموت في سبيل #القدس هو في سبيل #الله ،واليوم حصحص #الحق ،لنرى ماذا ستفعلون مع إطلاق اول رصاصه من #اليهود. #القدس_والمسجد_الأقصى”.
#يقولون ان #الموت في سبيل #القدس هو في سبيل #الله ،واليوم حصحص #الحق ،لنرى ماذا ستفعلون مع إطلاق اول رصاصه من #اليهود.#القدس_والمسجد_الأقصى
— ﭑحمڊ بڹ سعڊ ﭑلڦرڹي (@AHMAD_S_ALGARNI) July 21, 2017
وتابع سخريته من المرابطين في الأقصى بالقول: “#إن وليتم #الأدبار #اليوم مع إطلاق اول #رصاصة من جنود #اليهود ، فلا تأتي تقول #الموت في سبيل #الاقصى هو في سبيل #الله. #القدس_والمسجد_الأقصى”.
#إن وليتم #الأدبار #اليوم مع إطلاق اول #رصاصة من جنود #اليهود ، فلا تأتي تقول #الموت في سبيل #الاقصى هو في سبيل #الله.#القدس_والمسجد_الأقصى
— ﭑحمڊ بڹ سعڊ ﭑلڦرڹي (@AHMAD_S_ALGARNI) July 21, 2017
وكان الداعية السعودي أثار مؤخراً جدلاً واسعاً, عندما دعا الفلسطينيين إلى تسليم المسجد الأقصى إلى اليهود كونهم أحق منهم فيه, معتبراً الموت دفاعا عن المسجد الأقصى ليس شهادة. كما زعم.
المواجهات في كل جانب في القدس وأعداد المرابطين تزداد #اغضب_للأقصى pic.twitter.com/qnZpuO3olv
— تامر المسحال (@TamerMisshal) July 20, 2017
وكانت المرجعيات الدينية، وشخصيات إسلامية ومسيحية، وسياسيون ونشطاء، قد وجهوا نداءً إلى أهالي القدس والداخل للزحف إلى المسجد الأقصى اليوم الجمعة.
من جانبها قررت الأوقاف الإسلامية في القدس إغلاق جميع المساجد في المدينة اليوم الجمعة، وتوجيه المصلين إلى الأقصى.
وطلب مدير عام الأوقاف، عزام الخطيب، من أئمة المساجد التوجه إلى محيط الأقصى لإلقاء الخطب في الجماهير التي يتوقع أن تكون بالآلاف، في ما سمي “جمعة النفير”.
وتأتي هذه التطورات بعد أن قام الاحتلال بإقامة بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى تنفيذا لسياسة الأمر الواقع، بعد إغلاقه جراء قيام ثلاثة شبان من فلسطينيي الداخل بتنفيذ عملية فدائية في ساحات المسجد يوم الجمعة الماضية، قتل خلالها شرطيين إسرائيليين، وهو الامر الذي تم رفضه.
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3 تعليقات علي “داعية سعودي يسخر من المرابطين أمام الأقصى: “لماذا تهربوا.. الم تقولوا ان الموت في سبيل الاقصى شهادة!””
ليس عليك شرهه ايها المنحط السافل عديم الشرف,منافق لاتختلف عما قال ليخرجن الاعز منها الاذل او من قالوا اذهب انت وربك وقاتلا انا هاهنا قاعدون.
ولكن الشرهه على قواد بلد الحرمين المخرف وولي عهره الديوث,وغيرهما من المتنفذين القوادين على البلد
ممن تركوك تنبح كالكلب المسعور العقور على المسلمين.
انك تعلم ايها الكلب الساقط,بان هذا توجه اربابك والهتك القوادين من بني سلول,ولذلك فانك في مأمن فتقول ماتشاء,وكيف ومتى وماذا تشاء؟
انت وامثالك من لحى الخنا يصح ويحق لنا ان نكتب
الا ليت لحاكم كانت [email protected] مومسات الصليبيا
هؤلاء ليسوا دعاة دين،بل دعاة تطبيع مع العدو الصهيوني وخنوع وخضوع أمامه،هؤلاء دعاة إنهزام،هؤلاء قوادوا النظام السعودي المتأسرل الذي لم يعد بإمكانه إخفاء وجهه القبيح
عليهم من الله ما يستحقون
بعد ان تآمرتم على هذا الشعب الغلبان لمئات السنين من اجل حكم ال القرده والخنازير ال سعود أنجس انجاس الارض هآانتم تشمتون بهم لأنهم هربوا من الرصاص مع العلم انتم من جردتوهم من كل وسيلة مقاومه وانتم من تطاردونهم في لقمة عيشهم وتعليم أبنائهم والله مايصوفه اسيادك الخنازير من ال سعود على قحبه من الغرب في ليلة واحده يكفي لتسليح هذا الشعب وتدريبه لتحرير الارض فياويلك من الله في الدنيا والاخره واذلك الله حتى تذوق قليل من الويل الذي نحن فيه