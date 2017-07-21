سخر الداعية السعودي، أحمد بن سعد القرني، من الفلسطينيين المرابطين للدفاع عن المسجد الأقصى لهروبهم من رصاص الاحتلال عند باب “الأسباط” أمس الخميس.

وقال “القرني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على مقطع فيديو يظهر هروب المرابطين من وجه الرصاص:” #لماذا تهربون لماذا #تخافون، الم تقولوا ان الموت في سبيل #الاقصى شهادة في #سبيل_الله ، فلماذا تفرون من #الشهادة و #الجنة .!! #الاقصى_ينتفض”.

وأضاف ساخرا: “#يقولون ان #الموت في سبيل #القدس هو في سبيل #الله ،واليوم حصحص #الحق ،لنرى ماذا ستفعلون مع إطلاق اول رصاصه من #اليهود. #القدس_والمسجد_الأقصى”.

وتابع سخريته من المرابطين في الأقصى بالقول: “#إن وليتم #الأدبار #اليوم مع إطلاق اول #رصاصة من جنود #اليهود ، فلا تأتي تقول #الموت في سبيل #الاقصى هو في سبيل #الله. #القدس_والمسجد_الأقصى”.

وكان الداعية السعودي أثار مؤخراً جدلاً واسعاً, عندما دعا الفلسطينيين إلى تسليم المسجد الأقصى إلى اليهود كونهم أحق منهم فيه, معتبراً الموت دفاعا عن المسجد الأقصى ليس شهادة. كما زعم.

المواجهات في كل جانب في القدس وأعداد المرابطين تزداد #اغضب_للأقصى pic.twitter.com/qnZpuO3olv — تامر المسحال (@TamerMisshal) July 20, 2017

وكانت المرجعيات الدينية، وشخصيات إسلامية ومسيحية، وسياسيون ونشطاء، قد وجهوا نداءً إلى أهالي القدس والداخل للزحف إلى المسجد الأقصى اليوم الجمعة.

من جانبها قررت الأوقاف الإسلامية في القدس إغلاق جميع المساجد في المدينة اليوم الجمعة، وتوجيه المصلين إلى الأقصى.

وطلب مدير عام الأوقاف، عزام الخطيب، من أئمة المساجد التوجه إلى محيط الأقصى لإلقاء الخطب في الجماهير التي يتوقع أن تكون بالآلاف، في ما سمي “جمعة النفير”.

وتأتي هذه التطورات بعد أن قام الاحتلال بإقامة بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى تنفيذا لسياسة الأمر الواقع، بعد إغلاقه جراء قيام ثلاثة شبان من فلسطينيي الداخل بتنفيذ عملية فدائية في ساحات المسجد يوم الجمعة الماضية، قتل خلالها شرطيين إسرائيليين، وهو الامر الذي تم رفضه.

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