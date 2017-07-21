قال خطيب الشيخ إن الخطوة الإسرائيلية بنصب بوابات إلكترونية على بوابات ليست اختبارا للمقدسيين لأن موقفهم واضح، وإنما هي اختبار للإرادة .

 

وأضاف صبري أن لم تتعرض لضغط عربي حقيقي بسبب ضعف الدبلوماسية العربية لأن منشغلون بالعنتريات بعضهم على بعض، وشراء أسلحة ليقتل بعضهم بعضا، حسب تعبيره.

 

واستشهد ثلاثة شبانٍ فلسطينيين برصاص جيش الإحتلال الإسرائيلي، الجمعة، في مدينة ، وأصيب أكثر من 400 بالرصاص المطاطيّ وحالات اختناق بالغاز المسيل للدّموع، في مواجهات “جمعة الغضب”، التي اندلعت نصرة للمسجد الأقصى.

 

واندلعت المواجهات في والضفة الغربية وسط حالة غليان بين الفلسطينيين بعدما قررت الحكومة الإسرائيلية مساء أمس الخميس الإبقاء على التي نصبتها بداية من الأحد الماضي حول المسجد الأقصى، ورفض الفلسطينيون منذ ذلك الوقت الخضوع للتفتيش فيها.

 

 

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