قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن الخطوة الإسرائيلية بنصب بوابات إلكترونية على بوابات الأقصى ليست اختبارا للمقدسيين لأن موقفهم واضح، وإنما هي اختبار للإرادة العربية.

وأضاف صبري أن إسرائيل لم تتعرض لضغط عربي حقيقي بسبب ضعف الدبلوماسية العربية لأن العرب منشغلون بالعنتريات بعضهم على بعض، وشراء أسلحة ليقتل بعضهم بعضا، حسب تعبيره.

واستشهد ثلاثة شبانٍ فلسطينيين برصاص جيش الإحتلال الإسرائيلي، الجمعة، في مدينة القدس المحتلة، وأصيب أكثر من 400 بالرصاص المطاطيّ وحالات اختناق بالغاز المسيل للدّموع، في مواجهات “جمعة الغضب”، التي اندلعت نصرة للمسجد الأقصى.

واندلعت المواجهات في القدس والضفة الغربية وسط حالة غليان بين الفلسطينيين بعدما قررت الحكومة الإسرائيلية مساء أمس الخميس الإبقاء على البوابات الإلكترونية التي نصبتها بداية من الأحد الماضي حول المسجد الأقصى، ورفض الفلسطينيون منذ ذلك الوقت الخضوع للتفتيش فيها.

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