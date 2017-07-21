أطلقَ الخبير المقدسيّ د.جمال عمرو، نداء استغاثة الى المسلمين في العالم، لنُصرة المسجد الأقصى المبارك، في ظلّ مواصلة سلطات الإحتلال الإسرائيليّ، حصاره وإغلاقه منذ اسبوع.

وجاء في نداء الاستغاثة الذي أطلقه د.عمرو من خلال حسابه على “فيسبوك”: “الى كل أهلنا في العالم أجمع ونخص بالنداء أهلنا في الجوار : مصر والأردن وسوريا ولبنان! نقول لكم جميعاً : أيهون عليكم ما نحن فيه من محن وإذلال وهوان ؟؟؟أيهون عليكم ما حل بمسرى نبيكم من تدنيس وإجرام ؟؟؟ أيهون عليكم أن تروا حرائر أمتكم وهي تنزف لأجل كرامتكم دموعاً ودماء ؟؟يا أهلنا : والله العظيم إن هان عليكم كل ذلك فسوف تكون عروشكم هدفاً للمحتلين البغاة !!!”.

وتابع: “يا أهلنا : ليس الوقت وقت مناكفات وفرقة وعتاب . بل هو وقت فيه تستفيق الضمائر وتتحرك فيه الشعوب والحكام في وقفة سيشهد الله عليها وسيسجلها لكم التاريخ في سجل الخالدين !!!”.

وتساءل: “أهل هذه الديار المقدسة ما خذلوا الأقصى وما خذلوكم ، فلا تخذلوهم ! أهل هذه الديار ينتظرون أفعالكم لا أقوالكم !

يا ورثة الأنبياء ! يا روح عمر الفاروق ويا نخوة المعتصم ويا عزيمة صلاح الدين ! واااااعرباه ………. واااااااإسلاماه !!!!!!فهل من مجيب ؟؟؟؟”.

وكانت زوجة الخبير المقدسيّ، د.جمال عمرو، المرابطة المرابطة المقدسية زينة عمرو، قد أصيبت الليلة الماضية خلال قمع قوات الإحتلال للمصلين في منطقة باب الاسباط.

وأعلن اليوم، “جمعة غضب”، نصرة للمسجد الأقصى المبارك والقدس المحتلة.ومن المقرر أن تخرج مسيرات حاشدة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والداخل الفلسطيني، إضافة إلى إغلاق كافة المساجد في القدس المحتلة وذلك لحشد الجماهير للتوجه إلى أبواب المسجد الأقصى المبارك لإزالة البوابات الإلكترونية التي نصبتها شرطة الاحتلال هناك.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينيت”، صادق في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، على عدم إزالة البوابات الالكترونية التي ثبتتها الشرطة أمام المسجد الأقصى، والتي أثارت غضب الفلسطينيين.

وفرضت الشرطة الإسرائيلية قيودا على الدخول إلى البلدة القديمة من مدينة القدس بعد قرار “الكابينت” إبقاء البوابات الإلكترونية على مداخل المسجد الأقصى.

ودفعت الشرطة الإسرائيلية منذ ساعات فجر اليوم المزيد من قواتها إلى مدينة القدس وأقامت المزيد من الحواجز الشرطية الحديدية على بوابات البلدة.

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