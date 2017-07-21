هاجمَ الإعلامي الفلسطينيّ بقناة الجزيرة، جمال ريّان، الرئيس المصريّ عبد الفتاح ، مُتهماً إيّاهُ بأنه سبب لما يحدث للمسجد الأقصى المبارك، من هجمةٍ شرسةٍ من قِبَلِ سلطات الإحتلال الإسرائيليّ.

 

وقال “ريان” في سياق تعليقه على مجريات الأوضاع في القدس المحتلة: “ما كان يحدث للمسجد الآن من انتهاكات إسرائيلية لولا انقلاب جنرالات عبد الفتاح السيسي الاشاوس وضياع اكبر دولة عربية”.

وتساءلَ “ريّان”: “أين قادة والامارات والبحرين أين جنرالات مصر الاشاوس ؟لماذا هذا الصمت ازاء ما يتعرض له المسجد الاقصى أين هو ضمير قادة دول الاسلام؟”.

واستغرب “ريّان” الصمت الذي تعيشه الدول التي تفرض حصارها على ، إزاء ما يجري في القدس، إذ قال: “الشارع العربي يغلي ،إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالقدس ، والغريب ما في اي صوت من ”.

 

وأدى آلاف الفلسطينيين اليوم صلاة الجمعة في شوارع مدينة القدس رفضاً للبوابات الإلكترونية التي نصبتها على ابواب ، بينما انتشر آلاف من عناصر الإسرائيلية في محيط مواقع أداء الصلاة.

 

وأُعلِنَ عن استشهاد الفتى محمد شرف (17 عاما) برصاص مستوطن إسرائيلي في منطقة باب العامود في القدس المحتلة، وشاب آخر، فيما أصيب العشرات إثر تعرضهم للقمع من الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أدوا صلاة الجمعة في محيط الأقصى؛ حتّى إعداد “وطن” لهذا الخبر.

 

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينيت”، صادق في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، على عدم إزالة التي ثبتتها الشرطة أمام المسجد الأقصى، والتي أثارت غضب الفلسطينيين.

 

وفرضت الشرطة الإسرائيلية قيودا على الدخول إلى البلدة القديمة من مدينة القدس بعد قرار “الكابينت” إبقاء على مداخل المسجد الأقصى.

 

ودفعت الشرطة الإسرائيلية منذ ساعات فجر اليوم المزيد من قواتها إلى مدينة القدس وأقامت المزيد من الحواجز الشرطية الحديدية على بوابات البلدة.

 

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