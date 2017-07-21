أثار مراسل قناة العربية في القدس زياد حلبي, جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي, عندما زعم أن قوات الاحتلال الاسرائيلي حاولت اقناع عشرات الفلسطينيين بالدخول للمسجد الأقصى.

وقال مراسل القناة خلال استضافته ضمن نشرتها الاخبارية للتعليق على الأحداث التي تشهدها المدينة المقدسة, إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي حاولت إقناع عشرات الفلسطينيين بالدخول للمسجد الأقصى, الامر الذي دفع القناة إلى استغلال تلك المعلومة حتى أبرزتها على شاشتها, في محاولة منها لإدانة الفلسطينيين المنتفضين في وجه المحتل الاسرائيلي بالقدس المحتلة.

وعلق الناشط الشباب الفلسطيني أدهم أبو سلمية على ما نشرته القناة السعودية قائلاً ” حسبنا الله ونعم الوكيل في قناة العربية والقائمين على سياستها التحريرية. هذه قناة صهيونية حقيرة بلا منازع “.

حسبنا الله ونعم الوكيل في قناة #العربية والقائمين على سياستها التحريرية. هذه قناة صهيونية حقيرة بلا منازع.#جمعة_الأقصى pic.twitter.com/bBVcQti8z0 — أدهم أبو سلمية #غزة (@adham922) July 21, 2017

وتتبع القناة السعودية المقربة من أبناء زايد سياسة خبيثة في تغطية الاحداث الدائرة في فلسطين وجرائم الاحتلال الاسرائيلي إذ تصف الشهداء الفلسطينيين بـ”قتلى”, ولا تعتبر شهداء.

وأججت قناة العربية حالة الغضب في الشارع الفلسطيني ضدها, نتيجة سياساتها المساندة للمحتل الإسرائيلي إذا اعتبرها الكثيرون بأنها قناة “صهيونية”.

Also published on Medium.