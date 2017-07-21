أثار مراسل قناة في , جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي, عندما زعم أن قوات حاولت اقناع عشرات الفلسطينيين بالدخول للمسجد .

 

وقال مراسل القناة خلال استضافته ضمن نشرتها الاخبارية للتعليق على الأحداث التي تشهدها المدينة المقدسة, إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي حاولت إقناع عشرات الفلسطينيين بالدخول للمسجد الأقصى, الامر الذي دفع القناة إلى استغلال تلك المعلومة حتى أبرزتها على شاشتها, في محاولة منها لإدانة الفلسطينيين المنتفضين في وجه المحتل الاسرائيلي بالقدس المحتلة.

 

وعلق الناشط الشباب الفلسطيني أدهم أبو سلمية على ما نشرته القناة قائلاً ” حسبنا الله ونعم الوكيل في قناة العربية والقائمين على سياستها التحريرية. هذه قناة صهيونية حقيرة بلا منازع “.

وتتبع القناة السعودية المقربة من سياسة خبيثة في تغطية الاحداث الدائرة في وجرائم الاحتلال الاسرائيلي إذ تصف الشهداء الفلسطينيين بـ”قتلى”, ولا تعتبر .

 

وأججت قناة العربية حالة الغضب في الشارع الفلسطيني ضدها, نتيجة سياساتها المساندة للمحتل الإسرائيلي إذا اعتبرها الكثيرون بأنها قناة “صهيونية”.

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