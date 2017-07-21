دعا الأمير السعودي “عبد العزيز”، نجل الملك السعودي الأسبق فهد بن عبد العزيز، إلى “الجهاد” نصرةً للمسجد الأقصى.
وقال الأمير السعوديّ في تغريداتٍ له على حسابه في “تويتر”: ” يا أمة محمد والله ثالث المساجد ألأقصى أسير من مجرم محتل, اليس فينا رشيد؟ فالنذهب نجاهد إما نفلح فننصر أ ونقتل فنعذر أمام ربنا, كل من عليها فان”.
جزيت خيرآ,يا أمة محمد والله ثالث المساجدألأقصى أسيرمن مجرم محتل,اليس فينارشيد؟فالنذهب نجاهدإمانفلح فننصرأونقتل فنعذرأمام ربنا,كل من عليهافان https://t.co/aszsWSAjRQ
— عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) ٢١ يوليو، ٢٠١٧
وأضاف: “أي مسلم يجب عليه شرعآ نصرة إخواننا في فلسطين وألأقصى المبارك كل بحسب قدرته, أروهم يا أمة محمد من أنتم, خذلاننا للأقصى ستكون عار وسيحاسبنا الله”.
صدقت,أي مسلم يجب عليه شرعآ نصرة إخواننافي فلسطين وألأقصى المبارك كل بحسب قدرته,أروهم ياأمة محمد من أنتم,خذلانناللأقصى ستكون عاروسيحاسبناالله https://t.co/UBB4Y0GfFU
— عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) ٢١ يوليو، ٢٠١٧
واستشهد ثلاثة شبانٍ فلسطينيين برصاص جيش الإحتلال الإسرائيلي، الجمعة، في مدينة القدس المحتلة، وأصيب أكثر من 400 بالرصاص المطاطيّ وحالات اختناق بالغاز المسيل للدّموع، في مواجهات “جمعة الغضب”، التي اندلعت نصرة للمسجد الأقصى.
واندلعت المواجهات في القدس والضفة الغربية وسط حالة غليان بين الفلسطينيين بعدما قررت الحكومة الإسرائيلية مساء أمس الخميس الإبقاء على البوابات الإلكترونية التي نصبتها بداية من الأحد الماضي حول المسجد الأقصى، ورفض الفلسطينيون منذ ذلك الوقت الخضوع للتفتيش فيها.
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تعليق واحد علي “الأمير السعودي “عبد العزيز بن فهد”: “الأقصى أسير .. فلنذهب نجاهد إما ننتصر أو نقتل فنعذر أمام ربنا””
هذا أولى بكرسي الإفتاء من المفتي المفشي أل الشيخ؟!،هذا أولى بالمشيخة من العريفي الغريقي؟!،من القرني بقرن الرز؟!،ومن كل المشايخ الصامتون صمت القبور؟!،إن حناجر المقدسيين لتسمع من كان حيا؟!،لكن لا حياة لمن تنادي؟!،هم غارقون-كما قالت عرابي-في تنظيف أسنانهم من بقايا لحوم السوبرماركات؟!،وغارقون في تسوية غتراتهم أمام المرآة؟!،غارقون في عد ما حولوا لهم من رز نظير صمتهم؟!،علماء لا يصكون ولا يحكون؟!،لأولياء نعمتهم طاعون الطاعة العمياء؟!،لا ينصحون ولا يعرفون معنى الدين النصيحة؟!،كلما جنح الحاكم إلى أمر ولو كان الأمرا يغضب الله سمعتهم يقولون لبيك ولبيك نحن بين يديك وتحت أمرك؟!،هذا زمن حصحص فيه الحق؟!،فانكشف المتاجرون بالدين إرضاء لولاة الأمور؟!،أتاهم الله الكتاب والآيات فانسلخوا منها وقد آثروا الركون إلى الظلمة على حساب قول الحق والجهر به؟!،دعاة لا يدعون؟!،للبغاة مساندون؟!،لسعاة الخير معرقلون؟!،لعتاة الإجرام ملمَعون؟!،لبني جلدتهم محاصرون؟!،أمام أعداء الأمة مسالمون؟!،تعسا لتجارتهم الكاسدة ؟!،تجارة بائرة؟!،تعلي الظلمة وتطعن في أهل الحق؟!،وإلا لم لم يقولوا اسرائيل إرهابية؟!،بل قالوا حماس إرهابية؟!،لم يتصدوا لهم؟!،ولم يلجموهم بلجام الحق؟!،ألجمهم الله بلجام من نار يوم القيامة؟!،وكيف لا والجزاء من جنس العمل؟!، فأن تأخذ-أحيانا- من الأمير خير لك من أن تاخذ من الشيخ سمير؟!.