دعا الأمير السعودي “عبد العزيز”، نجل الملك السعودي الأسبق فهد بن عبد العزيز، إلى “الجهاد” نصرةً للمسجد الأقصى.

وقال الأمير السعوديّ في تغريداتٍ له على حسابه في “تويتر”: ” يا أمة محمد والله ثالث المساجد ألأقصى أسير من مجرم محتل, اليس فينا رشيد؟ فالنذهب نجاهد إما نفلح فننصر أ ونقتل فنعذر أمام ربنا, كل من عليها فان”.

جزيت خيرآ,يا أمة محمد والله ثالث المساجدألأقصى أسيرمن مجرم محتل,اليس فينارشيد؟فالنذهب نجاهدإمانفلح فننصرأونقتل فنعذرأمام ربنا,كل من عليهافان https://t.co/aszsWSAjRQ — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) ٢١ يوليو، ٢٠١٧

وأضاف: “أي مسلم يجب عليه شرعآ نصرة إخواننا في فلسطين وألأقصى المبارك كل بحسب قدرته, أروهم يا أمة محمد من أنتم, خذلاننا للأقصى ستكون عار وسيحاسبنا الله”.

صدقت,أي مسلم يجب عليه شرعآ نصرة إخواننافي فلسطين وألأقصى المبارك كل بحسب قدرته,أروهم ياأمة محمد من أنتم,خذلانناللأقصى ستكون عاروسيحاسبناالله https://t.co/UBB4Y0GfFU — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) ٢١ يوليو، ٢٠١٧

واستشهد ثلاثة شبانٍ فلسطينيين برصاص جيش الإحتلال الإسرائيلي، الجمعة، في مدينة القدس المحتلة، وأصيب أكثر من 400 بالرصاص المطاطيّ وحالات اختناق بالغاز المسيل للدّموع، في مواجهات “جمعة الغضب”، التي اندلعت نصرة للمسجد الأقصى.

واندلعت المواجهات في القدس والضفة الغربية وسط حالة غليان بين الفلسطينيين بعدما قررت الحكومة الإسرائيلية مساء أمس الخميس الإبقاء على البوابات الإلكترونية التي نصبتها بداية من الأحد الماضي حول المسجد الأقصى، ورفض الفلسطينيون منذ ذلك الوقت الخضوع للتفتيش فيها.

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