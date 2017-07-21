دعا الأمير السعودي “عبد العزيز”، نجل الملك السعودي الأسبق فهد بن عبد العزيز، إلى “” نصرةً للمسجد .

 

وقال الأمير السعوديّ في تغريداتٍ له على حسابه في “تويتر”: ” يا أمة محمد والله ثالث المساجد ألأقصى أسير من مجرم محتل, اليس فينا رشيد؟ فالنذهب نجاهد إما نفلح فننصر أ ونقتل فنعذر أمام ربنا, كل من عليها فان”.

وأضاف: “أي مسلم يجب عليه شرعآ نصرة إخواننا في وألأقصى المبارك كل بحسب قدرته, أروهم يا أمة محمد من أنتم, خذلاننا للأقصى ستكون عار وسيحاسبنا الله”.

واستشهد ثلاثة شبانٍ فلسطينيين برصاص جيش الإحتلال الإسرائيلي، الجمعة، في مدينة ، وأصيب أكثر من 400 بالرصاص المطاطيّ وحالات اختناق بالغاز المسيل للدّموع، في مواجهات “”، التي اندلعت نصرة للمسجد الأقصى.

 

واندلعت المواجهات في والضفة الغربية وسط حالة غليان بين الفلسطينيين بعدما قررت الحكومة الإسرائيلية مساء أمس الخميس الإبقاء على التي نصبتها بداية من الأحد الماضي حول ، ورفض الفلسطينيون منذ ذلك الوقت الخضوع للتفتيش فيها.

 

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