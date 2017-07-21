شن الأكاديمي الإماراتي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات، الدكتور يوسف خليفة اليوسف، هجوما عنيفا على ، مؤكدا بأن الأزمة الخليجية أثبتت أن آلية صنع القرار فيها ليست لها رؤية وتعتمد على أهواء عدد من المراهقين.

 

وقال “اليوسف” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” الأزمة الحالية أثبتت من غير أدنى شك بان آلية القرار في دول المقاطعة ليست لها رؤية ولا تعتمد على منطق وانما هي أهواء عدد من المراهقين واعوانهم”.

واعتبر “اليوسف” أنه “ما لم تعلن قيادات حكومات المقاطعة على الملآ خطأها الاستراتيجي بمقاطعة او تتنحى او تذهب بانقلاب أبيض فلا اعتقد بإمكانية حل دائم للأزمة”.

واختتم تدويناته قائلا: “حكومات الثورة المضادة لم تعد تهتم بمسالخ الموصل ومجازر ومجاعة اليمن وغيرها من الكوارث وأصبح جل همها قتل روح التطلع للحرية لدى الشعوب”.

وكانت الأزمة الخليجية قد اندلعت بعد تلفيق تصريحات على لسان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد اختراق وكالة الانباء القطرية، وهو الأمر الذي نفته قطر جملة وتفصيلا.

 

وكشفت شبكة “NBC” وصحيفة “نيويورك تايمز” الامريكيتين نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الإمارات المسؤول النهائي عن عملية الاختراق، من خلال تعاقدها مع قراصنة “خاصين”، موضحة بأن اجتماعا ضم قيادات عليا من الدولة عقد في أحد قصور أبو ظبي في شهر نيسان/أبريل الماضي، ناقش عملية الاختراق وأعطى موعد تنفيذها.

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