شن الأكاديمي الإماراتي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات، الدكتور يوسف خليفة اليوسف، هجوما عنيفا على دول الحصار، مؤكدا بأن الأزمة الخليجية أثبتت أن آلية صنع القرار فيها ليست لها رؤية وتعتمد على أهواء عدد من المراهقين.

وقال “اليوسف” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الأزمة الحالية أثبتت من غير أدنى شك بان آلية القرار في دول المقاطعة ليست لها رؤية ولا تعتمد على منطق وانما هي أهواء عدد من المراهقين واعوانهم”.

الأزمة الحالية أثبتت من غير أدنى شك بان آلية القرارفي دول المقاطعة ليست لها رؤية ولاتعتمد على منطق وانما هي أهواء عدد من المراهقين واعوانهم. — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) July 21, 2017

واعتبر “اليوسف” أنه “ما لم تعلن قيادات حكومات المقاطعة على الملآ خطأها الاستراتيجي بمقاطعة قطر او تتنحى او تذهب بانقلاب أبيض فلا اعتقد بإمكانية حل دائم للأزمة”.

ما لم تعلن قيادات حكومات المقاطعة على الملآ خطأها الأستراتيجي بمقاطعة قطر او تتنحى او تذهب بانقلاب أبيض فلا اعتقد بامكانية حل دائم للأزمة. — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) July 21, 2017

واختتم تدويناته قائلا: “حكومات الثورة المضادة لم تعد تهتم بمسالخ الموصل ومجازر فلسطين ومجاعة اليمن وغيرها من الكوارث وأصبح جل همها قتل روح التطلع للحرية لدى الشعوب”.

حكومات الثورة المضادة لم تعد تهتم بمسالخ الموصل ومجازر فلسطين ومجاعة اليمن وغيرها من الكوارث وأصبح جل همها قتل روح التطلع للحرية لدى الشعوب — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) July 21, 2017

وكانت الأزمة الخليجية قد اندلعت بعد تلفيق تصريحات على لسان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد اختراق وكالة الانباء القطرية، وهو الأمر الذي نفته قطر جملة وتفصيلا.

وكشفت شبكة “NBC” وصحيفة “نيويورك تايمز” الامريكيتين نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الإمارات المسؤول النهائي عن عملية الاختراق، من خلال تعاقدها مع قراصنة “خاصين”، موضحة بأن اجتماعا ضم قيادات عليا من الدولة عقد في أحد قصور أبو ظبي في شهر نيسان/أبريل الماضي، ناقش عملية الاختراق وأعطى موعد تنفيذها.

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