شنت الناشطة السياسية والمعارضة المصرية، آيات عرابي، هجوما عنيفا على الداعية المصري محمد حسان والداعيتين السعوديين محمد العريفي وعائض القرني، مؤكدة بأن نساء فلسطين المدافعات عن المسجد الأقصى احفظ للدين منهم.

وتساءلت “عرابي” بعد نشرها صورا لبكاء المرابطات على أبواب المسجد الأقصى المبارك: “هل يشاهد حسان والعريفي والقرني هذه الصور أم أنهم مشغولون بتنظيف لحاهم من حبات الأرز وقطع اللحم ؟”.

وأضافت متسائلة: “هل يمكن لأي منهم أن يكون رجلاً ويتحدث فقط على حسابه عن الدعوة للنفير من أجل الأقصى ؟”.

وطالبت “عرابي” بنقل رسالة منها لهؤلاء الدعاة “قولوا للعريفي والقرني وحسان وترتان أن أولياء أمورهم عملاء للكيان الصهيوني”، مضيفة “قولوا لهم أنهم في اللحظة التي حوصر فيها الأقصى كانوا في الجانب الصهيوني من التاريخ.. قولوا لهم أن زهرات فلسطين أحفظ للدين منهم”.

وتابعت قائلة: “قولوا للعريفي والقرني وحسان وأمثالهم من دعاة جهنم، يكتحلن ويرتدين الحرير ويتحلين بالذهب وأن يجلسن تحت أقدام أولياء أمورهن وان يتركن حماية الأقصى للمرابطين والمرابطات في فلسطين”.

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