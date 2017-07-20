في تصريحات جديدة ربما تشكل صدمة للحكومة السعودية، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي الجمهوري “تيد بو” إن المملكة العربية السعودية أمامها الكثير لمعالجة مصادر التطرّف الإقليمي داخل أراضيها.

كما أكد “بو” على أن السعودية لم تقم بما يكفي لهزيمة العقيدة المتطرفة على أراضيها، مشيرا إلى أن مناهج السعودية ألهمت العقيدة المتطرفة التي تمثل جذرا للعديد من المنظمات الإرهابية كالقاعدة وداعش.

وأضاف “بو” خلال جلسة استماع في الكونغرس، أن مناهج السعودية مليئة بعبارات “معادية للسامية” ونظريات المؤامرة ودعوات للعنف ألهمت الطلبة في الداخل والخارج. !

وأوضح النائب الجمهوري أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”، تبنى مناهج السعودية الدينية بمدارسها في ٢٠١٥ حتى تتمكن من إعداد مناهجها الدراسية الخاصة.

واعتبر “بو” أن تصدير السعودية للمواد التي تحث على الكراهية في مدارس ممولة سعوديا ساعدت في تصدير “العقيدة المسمومة” الى مجتمعات إسلامية اكثر اعتدالا. وفق قوله.

وأوضح أنه في عام في ٢٠٠٦ تعهدت السعودية بإبعاد الكراهية عن مناهجها بحلول ٢٠٠٨ الا ان المناهج السعودية مازالت تتضمن هذه المواد حتى الان.

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