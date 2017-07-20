علق المغرد السعودي الشهير “مجتهد” على ما كشفته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية حول كواليس الإطاحة بولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، مؤكدا بأن ما نشر هو تسريب من فريق ولي العهد الجديد محمد بن سلمان لتبرير الإقالة، وتمهيدا للخطوة القادمة.

وأرفق مجتهد في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, عنوان نيويورك تايمز الذي فضح تفاصيل إقالة ابن نايف قائلاً ” نيويورك تايمز: وضع ابن نايف العقلي تدهور بسبب الإدمان المعلومة تسريب من فريق ابن سلمان لتبرير إقصاء ابن نايف”.

نيويورك تايمز: وضع ابن نايف العقلي تدهور بسبب الإدمان

المعلومة تسريب من فريق ابن سلمان لتبرير إقصاء ابن نايفhttps://t.co/wRvZsgAuuK — مجتهد (@mujtahidd) July 19, 2017

وأضاف “مجتهد” في تغريدة أخرى أن “نيويورك تايمز وقعت في فخ ابن سلمان وبررت إقصاء ابن نايف من حيث لا تعلم والآن يسعى ابن سلمان لتسريب وضع والده العقلي حتى يبرر القفز على العرش”.

نيويورك تايمز وقعت في فخ ابن سلمان وبررت إقصاء ابن نايف من حيث لا تعلم

والآن يسعى ابن سلمان لتسريب وضع والده العقلي حتى يبرر القفزعلى العرش — مجتهد (@mujtahidd) July 19, 2017

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، قد كشفت كواليس ليلة إقالة ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، مؤكدة أنه تم احتجازه في أحد القصور في مكة بعد استدعاء مفاجئ له والضغط عليه من أجل التنازل عن العرش لصالح ابن عمه محمد بن سلمان.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إنه “بحلول الفجر استسلم، وأفاقت المملكة على خبر أن لديها ولي عهدٍ جديداً: ابن الملك الذي يبلغ عمره 31 عاماً؛ محمد بن سلمان”.

ولفتت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين ومقربين من العائلة المالكة في السعودية، إلى أن مؤشرات ابعاد “بن نايف” ظهرت منذ أن تمت ترقية محمد بن سلمان في الحادي والعشرين من يونيو/حزيران، وأن عملية التغيير كانت أشقَّ مما تم تصويره للعامة.

وأضافت الصحيفة أنه كي تكتمل عناصر المسرحية، وتختتم بشكل جميل كان لا بد من كسب التأييد داخل العائلة المالكة، لكي يسير التغيير “المفاجئ” بكل سلاسة، فتم إخبار بعض كبار الأمراء في العائلة الحاكمة أن محمد بن نايف “لم يكن مؤهلاً لأن يصبح ملكاً بسبب مشكلة مخدرات يعانيها”، حسبما نقلت نيويورك تايمز عن شخص وصفته بـ”المقرب” من العائلة المالكة.

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