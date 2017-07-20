حددت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، الأول من أغسطس المقبل، موعدا للحكم في قضية طبيب تجميل مغربيّ، تسبب في أضرار بالغة لزوجة سعودي، بعدما دخلت عيادته الخاصة لإجراء عملية شفط الدهون، قبل أن تتعرض لمضاعفات صحية نتيجة خطأ طبي.

وطالبت هيأة دفاع زوجة السعودي بمبلغ 400 مليون سنتيم، تعويضا عن الأضرار البليغة التي أصابت الضحية.

واستدعى فشل العملية زوجة السعودي إلى المكوث في المصحة لعدة أشهر، بدل ساعات، ما جعل زوجها يرفع شكوى إلى القضاء، إذ فتح تحقيق في الموضوع، وعلى إثره عُيّنت جلسة للمحاكمة.

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