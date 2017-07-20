توقع الكاتب الصحفي اليمني، عباس الضالعي أن تكون هدفا جديدا لدول الحصار على ، مع عدم استبعاد احتمالية الصراع بين حلفاء اليوم ( والإمارات)، مهاجما في الوقت نفسه ولي عهد أبو ظبي، مؤكدا بأنه يتفوق على “الدجال”.

 

وقال “الضالعي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “ستنتهي جولة التفحيط الحالية وتبدأ جولة أخرى ربما تكون سلطنة عمان هي الهدف التالي وجولة محتملة بين حلفاء اليوم السعودية والامارات”.

وأضاف في تدوينة أخرى مهاجما محمد بن زايد قائلا: “مالدجال الا وهم امام هذا حتى الشيطان يتم طرده ب “اعوذ بالله من الشيطان الرجيم” اما هذا فلم نجد له معوذبة توقف جرائمه”.

وكانت قد فرضت على قطر حصارا بريا وبحريا وجويا بعد تلفيق تصريحات لأمير قطر آل ثاني من خلال اختراق وكالة الانباء القطرية، في حين أكد مسؤولين أمريكيين مسؤولية عن عملية الاختراق من خلال تعاقدها مع قراصنة “خاصين”، وفقا لما نقلته صحيفة بوست وشبكة “NBC” الأمريكيتين عن مسؤولين حكوميين.

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