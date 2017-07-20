توقع الكاتب الصحفي اليمني، عباس الضالعي أن تكون سلطنة عمان هدفا جديدا لدول الحصار على قطر، مع عدم استبعاد احتمالية الصراع بين حلفاء اليوم (السعودية والإمارات)، مهاجما في الوقت نفسه ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد مؤكدا بأنه يتفوق على “الدجال”.

وقال “الضالعي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “ستنتهي جولة التفحيط الحالية وتبدأ جولة أخرى ربما تكون سلطنة عمان هي الهدف التالي وجولة محتملة بين حلفاء اليوم السعودية والامارات”.

ستنتهي جولة #التفحيط الحالية وتبدأ جولة أخرى ربما تكون #سلطنة_عمان هي الهدف التالي وجولة محتملة بين حلفاء اليوم #السعودية و #الامارات — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) July 19, 2017

وأضاف في تدوينة أخرى مهاجما محمد بن زايد قائلا: “مالدجال الا وهم امام هذا حتى الشيطان يتم طرده ب “اعوذ بالله من الشيطان الرجيم” اما هذا فلم نجد له معوذبة توقف جرائمه”.

مالدجال الا وهم امام هذا

حتى الشيطان يتم طرده ب " اعوذب الله من الشيطان الرجيم"

اما هذا فلم نجد له معوذبة توقف جرائمه https://t.co/RapIEbV678 — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) July 19, 2017

وكانت دول الحصار قد فرضت على قطر حصارا بريا وبحريا وجويا بعد تلفيق تصريحات لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من خلال اختراق وكالة الانباء القطرية، في حين أكد مسؤولين أمريكيين مسؤولية الإمارات عن عملية الاختراق من خلال تعاقدها مع قراصنة “خاصين”، وفقا لما نقلته صحيفة واشنطن بوست وشبكة “NBC” الأمريكيتين عن مسؤولين حكوميين.

Also published on Medium.