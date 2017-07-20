بقلم مهند بتار – لا ضرورة لأن يلف محمد بن زايد رأسه بالخرقة المدموغة بـ ( العظمتين والجمجمة) لكي يصبح أميراً للقراصنة يجوب بحـار النجاسة السياسية بحثاً عن الغنائم بالطرق البلطجية ، فلديه شقيقه الأصغر عبد الله بن زايد سبحان الخالق الذي منحه سحنة قرصانٍ أشـَــرّ كامل مُـكمّـل دون الحاجة إلى المتطلبات التكميلية من خِـرق وجماجم وعظام ، وبهذا المخلوق صاحب الكاريزما القرصانية يمكن لعيال زايد أن يستعرضوا قدراتهم وأن يتفاخروا أمام أقرانهم من القراصنة وينافسونهم في الخبرة المهنية ، تماماً مثلما أبدعوا أخيراً في قرصنة وكالة الأنباء القطرية لينطلقوا من هناك في أوسع وأوسخ حملة هستيرية مخبولة ضد قطر شعباً وقيادة ودولة !.

لقد تطلب الأمر عدة أسابيع قبل أن يتأكد الخبراء الثقات من أن القرصان الذي اخترق هذه الوكالة كان قد أبحر من أحد الموانيء الإماراتية ليتسلل إلى الدوحة مستغلا إنشغال القطريين بورش البناء المنتشرة على طول وعرض خارطة بلادهم إستعداداً للمناسبة العالمية القادمة في عام 2022 . أما السؤال : لماذا يقوم قرصان من عيال زايد بهذه الفعلة الخسيسة ؟ فهو في الواقع سؤال فائض عن الحاجة قدر تعلق الأمر بالغـل الذي يعتمر قلوب عيال زايد من البروز القطري الوهّاج اللافت على مختلف الأصعدة والمترافق مع سياسة منهجية قطرية لطالما نأت بنفسها مفترقة عن سياسات عيال زايد ذات التوجهات المعروفة والتي باتت محل إستنكار واستحقار كل الشعوب العربية وبالأخص منها تلك التي قامت بالثورات على الطغاة قبل أن يقود القراصنة من عيال زايد عصابات المرتدين على هذه الثورات لتنتهي معظمها إلى نراه الآن من فواجع ومآسٍ وخراب .

ومنذ بواكير ساعات قرصنة وكالة الأنباء القطرية بدى جلياً أن هناك كارتل رباعي إجرامي متجهز بالعدد والعدة للإنقضاض التدريجي على قطر قوامه حشدٌ من الإعلاميين والسياسيين الببغاوات المنخوسين ، مرفود بالمفبركة من الأخبار والبرامج التحريضية ، مشفوع بالتهيئة لمحاصرة القطريين ، مفتوح على التصعيد الشامل وصولا إلى تركيع دولة قطر حتى لو تطلب الحال إستخدام القوة الغاشمة وتغيير نظامها السياسي ، وكل هذا كان بقيادة القراصنة من عيال زايد متبوعين بإثنين من (كبار العرب!) يتدحرج خلفهم رابعهم المدعبل . لكن الرياح أتت عكس ما اشتهته سفينة القراصنة إياهم ، فإذا بالعواصف تزمجر ، وإذا بالبحر يموج ، وإذا بالسفينة تترنح وتجنح بعيداً عن البر القطري باحثة عن بر الخلاص ، وأخيراً إذا بالقراصنة الفاشلين يصيرون محط إدانة واشمئزاز وسخرية العالم أجمع ، إلا بئس ما زرعوا وبئس ما حصدوا وبئس المآل كما يُـفصح واقع الحال .

مهند بتار

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