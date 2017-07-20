سخر الإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة” الدكتور فيصل القاسم بشدة من السعوديين والإماراتيين الذين يهاجمونه لنشره ما ورد في صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية حول الانقلاب على ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، وكذلك ما أوردته وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها حول الإرهاب والذي أكد بأن قطر شريك مهم وفعال في مكافحة الإرهاب مشيرا إلى وجود شخصيات وكيانات سعودية داعمة له، بالإضافة لاستخدام الإرهابيين الإمارات كمركز مالي لتنفيذ عملياتهم.

وقال “القاسم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ساخرا:” يا جماعة نحن لا نقول ان محمد بن سلمان انقلب على محمد بن نايف.معاذ الله،نحن فقط ننقل لكم ما يقوله حلفاؤكم وحبايبكم الامريكان في نيويورك تايمز”.

يا جماعة نحن لا نقول ان محمد بن سلمان انقلب على محمد بن نايف.معاذ الله،نحن فقط ننقل لكم ما يقوله حلفاؤكم وحبايبكم الامريكان في نيويورك تايمز — فيصل القاسم (@kasimf) July 20, 2017

وأضاف في تدوينة أخرى مشيرا إلى تقرير الخارجية الأمريكية حول الإرهاب: “يا جماعة والله مش انا الذي اتهم السعودية والامارات بتسهيل تمويل الارهاب…حبايبكم في وزارة الخارجية الامريكية.. حاصروهم”.

يا جماعة والله مش انا الذي اتهم السعودية والامارات بتسهيل تمويل الارهاب…حبايبكم في وزارة الخارجية الامريكية.. حاصروهم — فيصل القاسم (@kasimf) July 20, 2017

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، قد كشفت كواليس ليلة إقالة ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، مؤكدة أنه تم احتجازه في أحد القصور في مكة بعد استدعاء مفاجئ له والضغط عليه من أجل التنازل عن العرش لصالح ابن عمه محمد بن سلمان.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إنه “بحلول الفجر استسلم، وأفاقت المملكة على خبر أن لديها ولي عهدٍ جديداً: ابن الملك الذي يبلغ عمره 31 عاماً؛ محمد بن سلمان”.

وأضافت الصحيفة أنه كي تكتمل عناصر المسرحية، وتختتم بشكل جميل كان لا بد من كسب التأييد داخل العائلة المالكة، لكي يسير التغيير “المفاجئ” بكل سلاسة، فتم إخبار بعض كبار الأمراء في العائلة الحاكمة أن محمد بن نايف “لم يكن مؤهلاً لأن يصبح ملكاً بسبب مشكلة مخدرات يعانيها”، حسبما نقلت نيويورك تايمز عن شخص وصفته بـ”المقرب” من العائلة المالكة.

وفي سياق آخر، أشاد التقرير السنوي للخارجية الأميركية بشأن الإرهاب لعام 2016 بالشراكة بين واشنطن والدوحة في مكافحة الإرهاب، وقالت الخارجية الأميركية إن قطر شريك كامل وعضو فاعل في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وأكد تقرير الخارجية الأميركية أن قطر تعاونت وعملت على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن الوكالات الأمنية الأميركية ونظيراتها القطرية تربطها علاقة قوية وبناءة ولا سيما على صعيد تبادل المعلومات، وبأنها كانت شريكا كاملا وعضوا فاعلا في التحالف الدولي للحرب على تنظيم الدولة حيث قدمت دعما وتسهيلات للعمليات العسكرية الأميركية في المنطقة.

Also published on Medium.