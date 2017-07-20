في موقف مهيب ومؤثر، أدى الآلاف من الفلسطينيين المقدسيين المرابطين دفاعا عن المسجد الأقصى خلال اعتصامهم أمام باب الأسباط، قسما نيابة عن مليار ونصف المليار مسلم، أكدوا فيه بأنهم لن يدخلوا المسجد الأقصى إلا “أعزة كرماء”.

ووفقا لمقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل ورصدته “وطن”، فقد أدى المعتصمون المدافعين عن شرف الأمة قائلين: “نقسم بالله العظيم أن نحمي المسجد الأقصى المبارك أعزة كرماء”.

كم من حر يتمنى أن يكون بينهم في #الأقصى_الأسير pic.twitter.com/dqZDeCMwQO — تامر المسحال (@TamerMisshal) July 19, 2017

وأضافوا بقسمهم “نقسم بالله العظيم أن ندخل المسجد الأقصى المبارك أعزة كرماء”.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت المسجد الأقصى ومنعت أداء الصلاة فيه، وذلك على إثر قيام ثلاثة شبان من فلسطينيي الداخل بتنفيذ عملية فدائية في ساحة المسجد الأقصى يوم الجمعة الماضي قتل على إثرها شرطيين إسرائيليين قبل أن تتمكن قوات الاحتلال من قتلهم.

كما أصدرت السلطات الإسرائيلية لاحقا قرارا بفتح المسجد الأقصى مع تركيب بوابات إلكترونية على مداخل المسجد، الأمر الذي رفضه المقدسيين والمرابطين على مداخل المسجد، مؤكدين بأنهم لن يدخلوا المسجد إلا أعزة كرماء، في حين يؤدون صلواتهم خارج المسجد وفي الشوارع حتى يتم تنفيذ مطلبهم.

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