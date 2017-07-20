هاجم المفكر الكويتي الشهير الدكتور عبد الله النفيسي,  الشيخ خالد الجراح الصباح على خليفة هروب المدانين في قضية “” من .

 

وقال النفيسي في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, هروب المدانين الصفويين من السجن في جريمة ( خلية العبدلي) إلى خارج البلاد دليل مادي على إختراق للكويت على أصعده عديده منها ( الأمني ) .

وأضاف النفيسي في تغريدة اخرى دعا فيها إلى محاسبة وزير الداخلية الكويتي قائلاً ” يجب ألاّ يمر هذا الأمر بدون محاسبة وزير الداخلية من طرف مجلس الأمه حسابا عسيرا أقلها سحب الثقة من الوزير وعزله من منصبه “.

وكانت الحكومة الكويتية قد قررت تقليص عدد الدبلوماسيين الإيرانيين العاملين في في الكويت, إلى جانب إغلاق الملحقية الثقافية والمكتب العسكري الإيراني على خلفية قضية “خلية العبدلي”.

 

وكشفت السلطات الكويتية الخلية التي اتهمت بالتجسس لصالح إيران وحزب الله الامر الذي فجر أزمة دبلوماسية بين إيران والكويت.

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