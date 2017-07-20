هاجم المفكر الكويتي الشهير الدكتور عبد الله النفيسي, وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح على خليفة هروب المدانين في قضية “خلية العبدلي” من الكويت.

وقال النفيسي في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, هروب المدانين الصفويين من السجن في جريمة ( خلية العبدلي) إلى خارج البلاد دليل مادي على إختراق إيران للكويت على أصعده عديده منها ( الأمني ) .

هروب المدانين الصفويين من السجن في جريمة ( خلية العبدلي) إلى خارج البلاد دليل مادي على إختراق إيران للكويت على أصعده عديده منها ( الأمني ) . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) July 20, 2017

وأضاف النفيسي في تغريدة اخرى دعا فيها إلى محاسبة وزير الداخلية الكويتي قائلاً ” يجب ألاّ يمر هذا الأمر بدون محاسبة وزير الداخلية من طرف مجلس الأمه حسابا عسيرا أقلها سحب الثقة من الوزير وعزله من منصبه “.

يجب ألاّ يمر هذا الأمر بدون محاسبة وزير الداخليه من طرف مجلس الأمه حسابا عسيرا أقلها سحب الثقه من الوزير وعزله من منصبه . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) July 20, 2017

وكانت الحكومة الكويتية قد قررت تقليص عدد الدبلوماسيين الإيرانيين العاملين في السفارة الايرانية في الكويت, إلى جانب إغلاق الملحقية الثقافية والمكتب العسكري الإيراني على خلفية قضية “خلية العبدلي”.

وكشفت السلطات الكويتية الخلية التي اتهمت بالتجسس لصالح إيران وحزب الله الامر الذي فجر أزمة دبلوماسية بين إيران والكويت.

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