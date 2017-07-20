زعم نائب رئيس شرطة والمقرب من ولي عهد ، ، أن باستطاعته تحريك الشارع في ضد “” لقدرته على “استخدام المحركات”، لكنه يمتنع لأنه يهمه أمن .

 

وقال “خلفان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “لو كنت اريد ان احرك الشارع القطري ضد آل ثاني لفعلت لدي القدرة على استخدام المحركات للحشود.. لكن انا رجل يهمني امن قطر..لن افعل كما هم فعلوا”.

من جانبهم، سخر متابعو “خلفان” على “تويتر” من مزاعمه، ناعتين إياه بالكلب اللاهث، ملقين باللوم على أسياده “عديمي المروءة والأخلاق والرجولة” داعين إياه لتحرير الجزر الثلاث المحتلة من قبل قبل أن يتحدث عن قطر.

 

وعلق مدير التحرير التنفيذي لجريدة “الوطن” القطرية “فهد العمادي” قائلا: “الشرهة على اسيادك اللي ماعندهم لامروءة ولا اخلاق ولا ذرة رجولة”.

ورد المغرد “محمد إبراهيم” ساخرا بالقول: “حرك شعب يسترجع جزر الثلاث من ايران يا سوبر خرفان”.

أما المغرد “فيصل” فسخر قائلا: “خفّ علينا يا كيسجنر العرب يا جيفارا… و انت اصلا موب قادر تحكم بيتك”.

في حين رد “منصور العمراني” قائلا: “لو كلامك صحيح كان ما ترددت ثانية واحدة ولكن انت اضعف بكثير من ذلك”.

وسخر آخر قائلا: “خف علينا باتمان لديك القدرة عل صب الكرك و حراسة الدعارة”.

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