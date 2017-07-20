زعم نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي، ضاحي خلفان، أن باستطاعته تحريك الشارع في قطر ضد “آل ثاني” لقدرته على “استخدام المحركات”، لكنه يمتنع لأنه يهمه أمن قطر.

وقال “خلفان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “لو كنت اريد ان احرك الشارع القطري ضد آل ثاني لفعلت لدي القدرة على استخدام المحركات للحشود.. لكن انا رجل يهمني امن قطر..لن افعل كما هم فعلوا”.

لو كنت اريد ان احرك الشارع القطري ضد آل ثاني لفعلت لدي القدرة على استخدام المحركات للحشود..لكن انا رجل يهمني امن قطر..لن افعل كما هم فعلوا — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 20, 2017

من جانبهم، سخر متابعو “خلفان” على “تويتر” من مزاعمه، ناعتين إياه بالكلب اللاهث، ملقين باللوم على أسياده “عديمي المروءة والأخلاق والرجولة” داعين إياه لتحرير الجزر الثلاث المحتلة من قبل إيران قبل أن يتحدث عن قطر.

وعلق مدير التحرير التنفيذي لجريدة “الوطن” القطرية “فهد العمادي” قائلا: “الشرهة على اسيادك اللي ماعندهم لامروءة ولا اخلاق ولا ذرة رجولة”.

الشرهة على اسيادك اللي ماعندهم لامروءة ولا اخلاق ولا ذرة رجولة — فهد العمادي (@fahedalemadi) July 20, 2017

ورد المغرد “محمد إبراهيم” ساخرا بالقول: “حرك شعب الإمارات يسترجع جزر الثلاث من ايران يا سوبر خرفان”.

حرك شعب الإمارات يسترجع جزر الثلاث من ايران يا سوبر خرفان💊💊💊💊 — محمد ابراهيم (@k01scPsUZKOZZQs) July 20, 2017

أما المغرد “فيصل” فسخر قائلا: “خفّ علينا يا كيسجنر العرب يا جيفارا… و انت اصلا موب قادر تحكم بيتك”.

خفّ علينا يا كيسجنر العرب يا جيفارا… و انت اصلا موب قادر تحكم بيتك😉 — Faisal🇶🇦فيصل🇶🇦 (@Faisal_A_Qtr) July 20, 2017

في حين رد “منصور العمراني” قائلا: “لو كلامك صحيح كان ما ترددت ثانية واحدة ولكن انت اضعف بكثير من ذلك”.

لو كلامك صحيح كان ما ترددت ثانية واحدة ولكن انت اضعف بكثير من ذلك — منصور العمراني (@mansour1987) July 20, 2017

وسخر آخر قائلا: “خف علينا باتمان لديك القدرة عل صب الكرك و حراسة الدعارة”.

خف علينا باتمان لديك القدرة عل صب الكرك و حراسة الدعارة — ود (@ouidadmakhbelha) July 20, 2017

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