في محاولة منها لإثبات قدرتها على العمل السياسي والاجتماعي في آن واحد، اصطحبت النائبة عن حركة “النهضة” التونسية وفاء عطية ابنتها معها الى جلسات مجلس الشعب، وهو الامر الذي أثار موجة من الجدل.

وقالت الحركة التي نشرت الفيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في تعليقها على الواقعة بأنه “حرصا منها على أداء واجبها الوطني اضطرت النائبة عن حركة النهضة عن جهة سوسة السيدة وفاء عطية لمواكبة كل جلسات مجلس نواب الشعب منذ انطلاقها يوم الاثنين 17-07-2017 مصطحبة معها مولودتها التي لم يبلغ سنها 6 أشهر.”

نواب حركة النهضة والوفاء بالعهود نواب حركة النهضة والوفاء بالعهودحرصا منها على أداء واجبها الوطني اضطرت النائبة عن حركة النهضة عن جهة سوسة السيدة وفاء عطية لمواكبة كل جلسات مجلس نواب الشعب منذ انطلاقها يوم الاثنين 17-07-2017 مصطحبة معها مولودتها التي لم يبلغ سنها 6 أشهر فطوبى لَكُنَّ نواب النهضة وجازاكن الله كل خير وحفظ أبناءكن وعائلاتكن من كل مكروه. Nai-post ni ‎كتلة حركة النهضة‎ noong Miyerkules, Hulyo 19, 2017

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