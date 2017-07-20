قرر وزير الصحة الأردنيّ د.محمود الشياب، اغلاق احد المستشفيات الخاصة في محافظة الزرقاء، بعد تداول مقطع فيديو أظهر وضع طفلٍ متوفي داخلَ ثلاجة طعام عاديّة صغيرة الحجم، مخصصة لحفظ الأدوية.

الواقعة حدثت عندما حضر ذوو الطفل حديث الولادة، والذي توفي في المستشفى، لرؤية جثمانه، فتفاجأ والده بالممرضة تخرجه من ثلاجة حفظ الأدوية.

وفي الفيديو يسمع صوت الوالد مستنكراً حفظ جثة طفله بتلك الطريقة، وطلب من الممرضة إبقاءه في مكانه؛ لتسجيل الحدث، ثم يسمع صوت الممرضة ترد على استنكاره قائلة أين نضعه؟.

وبعد تداول الفديو المتعلق بالقضيّة، اوعز وزير الصحة الأردني فورا الى الجهات المعنية في الوزارة بالتحقيق والكشف على المستشفى، ودعا كذلك لجنة المستشفيات الخاصة المُشكّلة وفقاً لنظام ترخيص المستشفيات الى الاجتماع في الوزارة لبحث المسائل المتعلقة بهذا الفيديو والاجراءات الواجب اتخاذها استنادا الى القوانين والانظمة المرعيه .

وبين الناطق الاعلامي باسم الوزارة حاتم الازرعي، انه على ضوء التحقيقات والتيقن من صحة ما ورد في الفيديو ووجود مخالفات قرر الدكتور “الشياب” اغلاق المستشفى الى حين تصويب اوضاعه.

يذكر ان نظام ترخيص المستشفيات وتعديلاته الصادر عام ٢٠١٤ اشترط توفير ثلاجات لحفظ جثامين المتوفين في المستشفيات وامهل المستشفيات المرخصة قبل هذا التاريخ حيث لم يكن يشترط لترخيصها وجود مثل هذه الثلاجات ان تصوب اوضاعها خلال عام من نشر النظام المعدل في الجريدة الرسمية آنذاك .

Also published on Medium.