فاجئ أحد المتصلين السعوديين مذيع قناة “الحوار” خلال إحدى البرامج الحوارية, برفضه نصرة المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين, بحجة أن نصرته يدعم موقف حركة حماس الفلسطينية ودولة قطر الخليجية !

وفي مداخلة له عبر برنامج “الرأي الحر” المذاع على قناة “الحوار”، قال المدعو “خالد” أنه لو تم دعوتهم من قبل الجامعة العربية سيخرجون لنصرة المسجد الأقصى، لكن ان يتم دعوتهم من قبل جماعة حماس وقطر فإنهم لن يخرجوا في أي تظاهرة او مسيرة داعمة. !!!

وفي محاولة من المذيع صالح الأزرق لتصويب وجهة نظره، حول ان المسجد الأقصى لا يمثل حماس ولا قطر وأن المسجد الأقصى للسعوديين ولجميع المسلمين، وأنه بحاجة لنصرتهم، قائلا: إما أن تنصروه وإما أن تكونوا مع الخوالف فاختاروا يا أهل الجزيرة.. يا أهل السعودية..يا أهل الحجاز”، مضيفا انت ما رأيك؟

من جانبه أجاب المتصل قائلا: “لن ننصر الأقصى..لن ننصر الأقصى”، ليرد عليه المذيع قائلا: “والأقصى يا عزيزي ليس بحاجة لنصرة أمثالك”

وأضاف متابعا: “أقولها لك على الهواء.. والله الأقصى لا يحتاج لنصرة امثالك وهذا الهوان وهذا السقوط وهذا الجبن الذي عشعش في عقول البعض”.

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