أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بالقبض الفوري على الأمير سعود بن عبد العزيز بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، وإيداعه السجن هو وجميع الذين ظهروا معه في المقاطع المشينة، التي ظهر فيها وهو يعتدي على مواطنين سعوديين.

وبحسب صحيفة “سبق” جاء امر القاء القبض بعد ان اظهرت مقاطع الفيديو المتداولة من تجاوزات وانتهاكات؛ تستوجب العقوبة المغلظة، والتحقيق معهم في كل الجنايات التي ارتكبوها، وسماع شهادات المتضررين والمعتدى عليهم؛ لإنصافهم وحفظ حقوقهم.

واضافت الصحيفة ان الأمر الملكي شدَّد على عدم الإفراج عن أي فرد منهم حتى يصدر بحقهم الحكم الشرعي، والرفع به للمقام السامي؛ لاتخاذ القرار الرادع والحازم منعًا لكل سلوك منحرف، وصيانة لأمن الوطن، وحماية لحقوق كل مواطن ومقيم، ومنعًا للظلم والتجبر والأذى والإساءة والتعدي تطبيقًا للشرع العادل، والتزامًا أصيلاً به، وردعًا لأي تجاوز أو انتهاك من أي شخص مهما كانت صفته أو وضعه أو مكانته.

واشارت “سبق” أن الأمر الملكي شدَّد على رصد ومتابعة أي مخالفات أو تجاوزات أو تعديات تستغل المكانة أو النفوذ، أو تتجاوز الأنظمة والضوابط، والإبلاغ عنها للقبض على القائمين بها، وتحويلهم للمحاكمة مباشرة، وتطبيق الشرع بحقهم.

وكان المعارض السعودي الشهير، غانم الدوسري، قد نشر مقطع فيديو لأمير سعودي شاب يدعى “سعود آل سعود”، وهو يعتدي على مواطنين سعوديين ويهينهم.

وبحسب الفيديو الذي نشره “الدوسري” عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” ورصدته “وطن”، يظهر الامير وهو يعتدي بالضرب على مواطن في حين يحلف الأخير أيمانا مغلظة انه ليس هو، فيما يظهر مواطن آخر ووجهه يقطر دماً بسبب انه أوقف سيارته امام بوابة الامير.

ووفقا للفيديو، فقد ظهر رجلان آخران يمشيان امامه وهو يرفع عليهم سلاحه الآلي، فيما الرابع يتلقى صفعات متتاليات وحاول عبثا الهروب لكنه وقع في قبضته.

من جانبهم دشن ناشطون عبر “تويتر” هاشتاج بعنوان: “#امير_يعتدي_على_مواطنين استنكروا فيه هذا الفعل، مشددين على أن ما يفعله “آل سعود” بحق المواطنين هو بسبب عدم رفضهم للظلم مرة واحدة، مؤكدين على وجوب معاقبته لما اقترفه من عمل جبان وخسيس.

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