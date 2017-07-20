أعلنت الممثلة المغربية لبنى أبيضار، إصابتها بمرض خبيث على مستوى حلقها.

وذكرت “ابيضار” أنها ستخضع لجلسات علاجية ستغيبها عن نشاطها بفيسبوك، مدونة وصيتها الأخيرة في حالة لم تنجو من مرضها.

ونشرت أبيضار في تدوينتها: ” سأضطر للغياب عنكم لمدة أتمنى ألا تكون طويلة، غياب اضطراري بسبب جلسات علاجية من مرض خبيث على مستوى الحلق”.

وأضافت الفنانة المغربية المستقرة بفرنسا في نفس التدوينة : “إن لم أعد من المرض فليسامحني الجميع..وانأ شخصيا سامحت من كل قلبي كل من جرحني وأهانني وعذبني. ومن كل قلبي كذلك سامحت كل من هجرني من بلدي وجعلني أتذوق المر والعذاب أشكالا وألوانا زادته الغربة والإقصاء أكثر إيلاما”.

وعبرت أبيضار عن أملها الكبير في الشفاء، حين كتبت : “أنا امرأة قوية وفي دولة متقدمة يعتبر الطب فيها متقدما وعندي أمل في الشفاء رغم أنني أعاني من ويلات رحلتي العلاجية لوحدي بدون معين”.

وأوصت أبيضار في الجزء الأخير من التدوينة أن تدفن في بلدها المغرب وبالضبط في مدينة مراكش ، في حالت شاءت الأقدار ولم تنجو من مرضها الخبيث، مطالبة بأن يُلحف نعشها بالعلم الأمازيغي، وأن توزع الورود في كل أنحاء مراكش التي تنحدر منها.

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